  • USD: 18,61 - 18,64
  • EURO: 19,60 - 19,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Devletin zirvesinde asgari ücret ve EYT görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vedat Bilgin ve Nureddin Nebati'yi kabul edecek.

Devletin zirvesinde asgari ücret ve EYT görüşmesi
Ekleme: 30.11.2022 - 14:58 Güncelleme: 30.11.2022 - 15:16 / Editör: Ozge Selin
Devletin zirvesinde asgari ücret ve EYT görüşmesi
Türkiye'nin gündeminde yeni yıla yaklaşırken asgari ücret ve EYT konuları var.

2023'te uygulanacak asgari ücret için takvim belirlenme aşamasına geçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'vatandaşı enflasyon altında ezdirmeyeceğiz' anlayışı kapsamında asgari ücrette beklenti yüksek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, takvimin belirlenmesi için TİSK ve Türk-İş başkanlarını bakanlığa davet etmişti.

EYT ve asgari ücret konusu ele alınacak
Bu toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşecek.

Bir diğer gündem de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu.

AK Parti'den hafta içinde konunun aralık ayında en geç ise 2023'ün başında yasalaşacağı açıklaması gelmişti.

Bu iki konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanları ile görüşmesinde ele alınacak.
CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı programında Kılıçdaroğlu'nun eşi uyuya kaldı: Heyecan ona geçmedi
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: Kızılelma teker kesti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şanlıurfa'ya yenilenebilir enerji endüstri bölgesi kuruyoruz
Başkan Erdoğan İstanbul'da minibüs odaları başkanları ve şoförler ile buluştu
Yunanistan yine tahrik peşinde: 'Silahsız' Rodos ve Midilli adalarında tanklarla tatbikat yaptılar
Bakan Nebati 'Yükümlülükleri kaldırdık' diyerek açıkladı! 1,5 milyon kişiyi ilgilendiriyor
İsveç, PKK’lı Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti
Bakan Ersoy: ABD’den sonra yapımları en çok izlenen ülke konumundayız
Yine DEAŞ tiyatrosu: ABD Türkiye’nin kara harekâtını durdurmak istiyor
Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nu taca attı! 'Yavaş ve İmamoğlu'na hayır demeyiz'
Beyaz Saray'dan AB'nin Rus gazına tavan fiyat uygulamasına destek
YSK Başkanı Akkaya'dan 'YSK raporunda 466 bin Suriyeli seçmen bulunduğu' iddiasına yalanlama...
İzmir'deki FETÖ operasyonunda 16 tutuklama...
AB ülkeleri anlaştı: Rus petrolüne tavan fiyat
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor...
DEAŞ elebaşının öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı!
Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı ile görüştü...
Firari Can Dündar Almanlara dert yandı! 'Erdoğan kilit role sahip, bağışlarımız kesildi'
Bayraktar Akıncı TİHA'dan TOLUN Minyatür Bomba testi: Atış başarıyla gerçekleşti
Son Dakika! Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi!
Meteoroloji'den flaş uyarı! 4 bölgede sağanak!

Meteoroloji'den flaş uyarı! 4 bölgede sağanak!

Fiyat değişikliği pompaya yansıdı: Motorine indirim geliyor

Fiyat değişikliği pompaya yansıdı: Motorine indirim geliyor

Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın WhatsApp mesajları ve ses kayıtları ortaya çıktı: Bugün kesmiyor musun birini!

Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın WhatsApp mesajları ve ses kayıtları ortaya çıktı: Bugün kesmiyor musun birini!

Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Burcu Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Burcu Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı

WhatsApp kullanıcılarının mesaj bulma kabusu sona eriyor

WhatsApp kullanıcılarının mesaj bulma kabusu sona eriyor

Van Gölü'nün çekilmesiyle 'mikrobiyalit tarlası' ortaya çıktı

Van Gölü'nün çekilmesiyle 'mikrobiyalit tarlası' ortaya çıktı