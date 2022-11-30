Devletin zirvesinde asgari ücret ve EYT görüşmesi

Türkiye'nin gündeminde yeni yıla yaklaşırken asgari ücret ve EYT konuları var.2023'te uygulanacak asgari ücret için takvim belirlenme aşamasına geçildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'vatandaşı enflasyon altında ezdirmeyeceğiz' anlayışı kapsamında asgari ücrette beklenti yüksek.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, takvimin belirlenmesi için TİSK ve Türk-İş başkanlarını bakanlığa davet etmişti.Bu toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşecek.Bir diğer gündem de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu.AK Parti'den hafta içinde konunun aralık ayında en geç ise 2023'ün başında yasalaşacağı açıklaması gelmişti.Bu iki konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanları ile görüşmesinde ele alınacak.