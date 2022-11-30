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Bolu'da tırda 7 milyon 645 bin makaron ele geçirildi

Bolu'da bir tırda yapılan aramada, 7 milyon 645 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.

Ekleme: 30.11.2022 - 10:16 Güncelleme: 30.11.2022 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
Bolu'da tırda 7 milyon 645 bin makaron ele geçirildi
Bolu'da bir tırda yapılan aramada, 7 milyon 645 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın tespiti ve önlenmesine yönelik Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde uygulama yapıldı.

Uygulamada durdurulan tırın dorsesinde yapılan aramada, 7 milyon 645 bin makaron ele geçirildi

.Gözaltına alınan sürücü K.U, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.
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