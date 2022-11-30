Bakan Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı James Cleverly ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Romanya’nın başkenti Bükreş’te İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İngiliz mevkidaşıyla görüşmesine dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bükreş'teki temaslarımıza Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı ile devam ettik. Ukrayna'daki son gelişmeler ile ekonomik ve savunma iş birliğimizi ele aldık' ifadelerini kullandı.