Aydın'da 28 mahallede karantina kararı! 'Mavi dil' hastalığı paniği...

Efeler ilçesindeki Baltaköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmedeki küçükbaş hayvanlarda, 'mavi dil hastalığı' tespit edildi.İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hastalığın bulaşıcı olması nedeniyle yaklaşık 10 kilometrelik alanda karantina uygulaması başlatıldı.Bu kapsamda Baltaköy, Armutlu, Bademli, Böcek, Çayyüzü, Çeştepe, Çiftlikköy, Doğan, Gölhisar, Ilıcabaşı, Işıklı, İmamköy, Kadıköy, Kocagür, Kozalaklı, Mesudiye, Ovaeymir, Pınardere, Savrandere, Serçeköy, Sıralılar, Şahnalı, Tepecik, Tepeköy, Yağcılar, Yeniköy ve Yılmazköy'e hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.Ayrıca Çeştepe Mahallesi'nde bulunan 'Efeler Belediyesi Hayvan Pazarı' da kapatıldı.İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce bölgede aşılama çalışması başlatıldığı, çalışmaların tamamlanmasının ardından önlemlerin kaldırılacağı öğrenildi.