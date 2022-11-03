2022 KPSS ön lisans sınav sonuçları açıklandı
ÖSYM, sınavdan alınan puanları adayların erişimine açtı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 KPSS ön lisans sınav sonuçlarını ilan etti.
ÖSYM, 9 Ekim 2022 tarihinde uygulanan söz konusu sınava ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.
KPSS ön lisans sınav sonuçları belli oldu
Değerlrendirmelerin ardından adayların sonuçları erişime açıldı.
Konuya ilişkin açıklamada, 'Adaylar, sınav sonuçlarını 3 Kasım 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.' denildi.
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ÖSYM, 9 Ekim 2022 tarihinde uygulanan söz konusu sınava ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.
KPSS ön lisans sınav sonuçları belli oldu
Değerlrendirmelerin ardından adayların sonuçları erişime açıldı.
Konuya ilişkin açıklamada, 'Adaylar, sınav sonuçlarını 3 Kasım 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.' denildi.
SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN