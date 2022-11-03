2022 KPSS ön lisans sınav sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 KPSS ön lisans sınav sonuçlarını ilan etti.ÖSYM, 9 Ekim 2022 tarihinde uygulanan söz konusu sınava ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.Değerlrendirmelerin ardından adayların sonuçları erişime açıldı.Konuya ilişkin açıklamada, 'Adaylar, sınav sonuçlarını 3 Kasım 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.' denildi.