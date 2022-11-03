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1915 Çanakkale Köprüsü 'yapım metodolojisi' kategorisinde yılın en başarılı projesi seçildi

Uluslararası Yollar Federasyonu (IRF), 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'ni, 4 yıllık rekor tamamlanma süresinde uygulanan yenilikçi yöntemler ve mühendislik çözümlerinden dolayı "yapım metodolojisi" kategorisinde yılın en başarılı projesi seçti.

Ekleme: 3.11.2022 - 14:17 Güncelleme: 3.11.2022 - 14:29 / Editör: Ozge Selin
1915 Çanakkale Köprüsü 'yapım metodolojisi' kategorisinde yılın en başarılı projesi seçildiÇOK AŞ'den yapılan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) idaresinde DL EC, Limak, SK ecoplant ve Yapı Merkezi ortaklığı tarafından yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun küresel değerlendirmelerde ödül almayı sürdürdüğü belirtildi.

1948 yılında kurulan ve uluslararası otoyol sektörünün çatı örgütü olan ABD merkezli IRF tarafından 31 Ekim-3 Kasım tarihlerinde Washington'da düzenlenen 'Yarına Ulaşan Yollar Konferansı' kapsamında IRF Küresel Yollar Başarı Ödülleri'nin de sahiplerini bulduğu ifade edildi.

Açıklamada, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'nin, 4 yıllık rekor tamamlanma süresinde uygulanan yenilikçi yöntemler ve mühendislik çözümlerinden dolayı 'yapım metodolojisi' kategorisinde yılın en başarılı projesi ödülüne layık görüldüğü bildirildi.

Ödülü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Müşaviri Fethi Turgut, Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sağlam, KGM Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürü Sezgin Küçükbekir ve yüklenici ortak girişim adına ÇOK AŞ İcra Kurulu Üyesi Reşit Yıldız'ın birlikte aldığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

'KGM tarafından yap-işlet-devret modeliyle ihale edilen ve inşaat çalışmaları Türkiye'den Limak ve Yapı Merkezi, Güney Kore'den DL EC ve SK ecoplant şirketlerinin kurduğu ortak girişim tarafından yürütülen 1915 Çanakkale Köprüsü, 2023 metrelik orta açıklığıyla 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' ve 334 metre tepe noktasıyla 'dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü' olma unvanını taşıyor. Uluslararası Yollar Federasyonu, 2021 yılında 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'ni, zengin kaynak çeşitliliğine sahip çoklu finansman yapısı nedeniyle 'Yılın En Başarılı Finansman Projesi' seçmişti. 1915 Çanakkale Köprüsü, şu ana dek 12 finans ödülü, 1 çevre ödülü, 4 istihdam ödülü ve 2 mühendislik ödülü kazandı.'
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