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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika koronavirüs vaka açıklaması! 'Büyük bir artış beklenmiyor'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs (Kovid-19) vakaları ile ilgili önemli bir bilgilendirme açıklaması yaptı. Koca yaptığı açıklamada "Covid vakaları 3 binlerde. Büyük bir artış beklenmiyor" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika koronavirüs vaka açıklaması! 'Büyük bir artış beklenmiyor'
Ekleme: 29.11.2022 - 20:14 Güncelleme: 29.11.2022 - 20:25 / Editör: Ozge Selin
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika koronavirüs vaka açıklaması! 'Büyük bir artış beklenmiyor'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından önemli bir açıklamada bulundu.

Açıklama şöyle:

'Covid vakaları 3 binlerde. Büyük bir artış beklenmiyor. Turkovac'la ilgili bilimsel çalışmalar dünya bilim literatürüne girdi. Birçok çalışma saygın uluslararası dergilerde yayınlandı. Etkili, güvenilir bir aşımız var. Risk grubunda olanlar tereddütsüz Turkovac aşısı olabilirler.'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika koronavirüs vaka açıklaması! 'Büyük bir artış beklenmiyor'
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika koronavirüs vaka açıklaması! 'Büyük bir artış beklenmiyor'
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