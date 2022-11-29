Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika koronavirüs vaka açıklaması! 'Büyük bir artış beklenmiyor'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs (Kovid-19) vakaları ile ilgili önemli bir bilgilendirme açıklaması yaptı. Koca yaptığı açıklamada "Covid vakaları 3 binlerde. Büyük bir artış beklenmiyor" ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından önemli bir açıklamada bulundu.
Açıklama şöyle:
'Covid vakaları 3 binlerde. Büyük bir artış beklenmiyor. Turkovac'la ilgili bilimsel çalışmalar dünya bilim literatürüne girdi. Birçok çalışma saygın uluslararası dergilerde yayınlandı. Etkili, güvenilir bir aşımız var. Risk grubunda olanlar tereddütsüz Turkovac aşısı olabilirler.'