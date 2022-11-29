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Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bomba kulis! 'O isimler elendi' dedi ve açıkladı!: Yüzde 99 belli

Altılı masa, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda henüz bir isim belirleyemezken, CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Portakal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylıktan elendiğini dile getirerek, "Altılı masanın adayı eğer dışarıdan aday olmazsa yüzde 99.9 Kemal Kılıçdaroğlu." dedi.

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bomba kulis! 'O isimler elendi' dedi ve açıkladı!: Yüzde 99 belli
Ekleme: 29.11.2022 - 21:46 Güncelleme: 29.11.2022 - 22:03 / Editör: Ozge Selin
Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bomba kulis! 'O isimler elendi' dedi ve açıkladı!: Yüzde 99 belli
Gazeteci Fatih Portakal, YouTube kanalında muhalefetin Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin kulis bilgilerini paylaştı. Portakal, altılı masanın adayının çok yüksek ihtimalle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacağını belirtti.

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bomba kulis! 'O isimler elendi' dedi ve açıkladı!: Yüzde 99 belli

'İMAMOĞLU ELENDİ'

Altılı masanın dün açıkladığı anayasa taslağındaki Cumuhurbaşkanının 7 yıl görev süresi sonunda siyasete dönemeyeceğine detayına dikkat çeken Fatih Portakal, '7 yıl süre sonunda cumhurbaşkanı olan kişi bir daha siyasete dönmeyecek denildi. Bu durumda Ekrem İmamoğlu elendi. İmamoğlu daha 54 yaşında, 7 yıl yapsa Cumhurbaşkanlığı 61 yaşında olacak bir daha siyasete dönemeyecek. 54 yaşındaki adamın siyasette hedefi vardır.' değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bomba kulis! 'O isimler elendi' dedi ve açıkladı!: Yüzde 99 belli

'BU İSİMLER UZUN YILLAR SİYASETİN İÇERİSİNDE OLACAKTIR'

Adaylık konusunda elenen isimleri tek tek sıralayan Portakal, '55 yaşındaki Ali Babacan elendi, 63 yaşındaki Ahmet Davutoğlu elendi hatta 66 yaşındaki Meral Akşener de elendi. Zaten Akşener Başbakan olacağını söylüyor. Gültekin Uysal henüz 46 yaşında. Muharrem İnce 58 yaşında masanın dışında ama o da siyasetin içerisinde. Bu isimler uzun yıllar daha siyasetin içerisinde olacaktır.' şeklinde konuştu.

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bomba kulis! 'O isimler elendi' dedi ve açıkladı!: Yüzde 99 belli

'GERİYE KILIÇDAROĞLU VE KARAMOLLAOĞLU KALIYOR'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 67 yaşında olduğunu ancak HDP'den ambargolu bir isim olduğunu söyleyen Portakal, 'Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal 'aday altılı masanın içerisinden çıkacak' demişti. Ben bu cümleye baktığımdan altı liderin içerisinden çıkacağını hissediyorum. Geriye sadece 81 yaşındaki Temel Karamollaoğlu ile 73 yaşındaki Kemal Kılıçdaroğlu kalıyor.' ifadelerini kullandı.

'O İSİM KILÇDAROĞLU'

Portakal sözlerini şöyle sürdürdü: 'CHP lideri de hep 'benim, ben' diyor. Ankara'da kaldığım 2-3 saatlik süreç bana yetti. Eğer 6'lı masanın adayı 6 liderden biri olacaksa net bir şekilde yüzde 99.9 o isim Kemal Kılıçdaroğlu. Anlatılan niteliklerin hepsi Kılıçdaroğlu'nda. HDP'nin oy verebileceği birisi Kılıçdaroğlu.'
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