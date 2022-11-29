  • USD: 18,61 - 18,64
  • EURO: 19,41 - 19,44
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Düşmekten son anda kurtuldu: Sivas'ta 10 metrelik obruk

Sivas'ın Hafik ilçesinde oluşan 10 metre çapındaki obruk görenleri korkuttu, ilçe sakinlerinden Soğancıoğlu ise 15 metreyle obruğa düşmekten son anda kurtuldu.

Ekleme: 29.11.2022 - 14:06 Güncelleme: 29.11.2022 - 14:17 / Editör: Ozge Selin
Düşmekten son anda kurtuldu: Sivas'ta 10 metrelik obruk
Sivas'ın Hafik ilçesi Çay Mahallesinde bulunan tarlada geçtiğimiz günlerde oluşan obruk görenleri korkuttu.

İlçe sakinlerinden Fatih Rüştü Soğancıoğlu, hayvanlarını otlattığı sırada yaklaşık 15 metre önünde büyük bir gürültüyle çökme meydana geldi. 15 metreyle içine düşmekten son anda kurtulan Soğancıoğlu, çökme ile beraber oluşan tozun dağılmasıyla sesin geldiği yöne gitti. Soğancıoğlu, gördüğü manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yaklaşık 10 metre çapında 20 metre derinliğinde bir obruğun oluştuğunu gören Soğancıoğlu, durumu hemen yetkililere haber verdi.

Olay yerine gelen yetkililer obruk etrafına güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı. Yeraltı sularının çekilmesiyle oluştuğu tahmin edilen obruğun toprakla kapatılması için Hafik İlçe Özel İdaresi tarafından çalışma başlatıldı.

Düşmekten son anda kurtuldu: Sivas'ta 10 metrelik obruk

'Rahatlıkla iki tırın girebileceği şekilde derin bir obruk oluştu'

Fatih Rüştü Soğancıoğlu, rahatlıkla iki tırın girebileceği şekilde derin bir obruğun oluştuğunu ifade ederek, 'Birden bire bir gürültü oldu sanki denize bir kaya parçasının düştüğü gibi. Hayvanlar o ara korkarak geri kaçtı. Panik yaptılar. Tabi ben tedirgin olarak geldim, etraf toz duman. Rahatlıkla iki tırın girebileceği şekilde derin bir obruk oluşmuş. 10'a 20 tahmini derinlikte. Bu şekilde bir çöküntü oldu. Bunu hemen yetkililere bildirdim. Geldiler ölçtüler biçtiler. Şuan da burayı doldurmaya çalışıyorlar. Neden kaynaklı; taban suyumu, bataklık mı bilinçsiz sulamamı ona yorum yapamıyorum. 15 metre önümde çöküntü oluştu. Hayvanlarım ile beraber ben bunun içinde kalabilirdim. Bunun içinde düşüldüğü zaman zaten kimsenin bulma şansı yok' dedi.

Düşmekten son anda kurtuldu: Sivas'ta 10 metrelik obruk

Başkan Erdoğan duyurdu: Turizm geliri bakımından ülkemizin zirve noktasını yaşıyoruz.
Odunpazarı hayvan barınağında dehşet görüntüler
Fondaş medyanın ‘Barış Elçisi Demirtaş’ algısı ellerinde patladı!
TSK’nın Suriye ve Irak'ta planladığı kara harekatı HDP’ye korku saldı
ABD'li Forbes'tan 'Kızılelma ve TCG Anadolu'ya övgüler: Türkiye dünyada bir ilki gerçekleştirecek
Bakan Özer duyurdu: Cumhuriyet tarihinde bir ilk!
Çipras'tan Miçotakis'e dinleme skandalı çağrısı: Mecliste ifade ver
TSK'dan PKK'ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz hale getirildi
İbrahim Kalın'dan son dakika harekat mesajı: Yarın, haftaya veya her an olabilir!
Bakan Kirişci: Hayvan barınakları için ormanlardan yer vereceğiz
Avrupa'da enerji krizi: Çaresizliğin raporu ortaya çıktı
Bakan Koca'dan sahte doktor açıklaması: Maaş almadı göreve başlamadı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 6'lı masanın anayasa önerisine tepki: Eski Türkiye'nin dirileceği bir tablo olur
Kılıçdaroğlu’nun sekreteri nezaket sınırlarını aşarak olay çıkardı
Bahçeli'den Suriye'nin kuzeyine kara harekatı mesajı: Teröristlerin alayı silindir gibi ezilmeli
Gökhan’ın hayatını Cumhurbaşkanı Erdoğan değiştirdi: O benim kahramanım
İBB bütçe görüşmelerinde Ekrem İmamoğlu'nun uykulu hali
İyi Partili İbrahim Özkan, İBB'nin bütçesi görüşülürken maç izledi
Libyalılar Türk doktorlara emanet: İlk hastane faaliyete geçti
Pençe-Kılıç Harekatı'na karşı çıkmıştı! Meral Akşener HDP'li baro başkanı Fatma Kalsen'i ağırladı!
Sahte doktorun annesi konuştu: Hepsi mi yalan olur?

Sahte doktorun annesi konuştu: Hepsi mi yalan olur?

Meteorolojiden 47 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteorolojiden 47 ile yağış uyarısı yapıldı

İrlanda'dan Facebook'a 265 milyon euro para cezası

İrlanda'dan Facebook'a 265 milyon euro para cezası

Araç sahiplerine peş peşe güzel haber: Motorine bir indirim daha geliyor

Araç sahiplerine peş peşe güzel haber: Motorine bir indirim daha geliyor

ÖTV müjdesi ikinci el araçlara da yansıdı: 30 bin TL indirim var

ÖTV müjdesi ikinci el araçlara da yansıdı: 30 bin TL indirim var

Düşmekten son anda kurtuldu: Sivas'ta 10 metrelik obruk

Düşmekten son anda kurtuldu: Sivas'ta 10 metrelik obruk