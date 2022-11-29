  • USD: 18,61 - 18,65
  • EURO: 19,31 - 19,35
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li belediyelerdeki 'terör iltisaklı' personellerle ilgili dosyalar başsavcılığa teslim edildi!

İçişleri Bakanlığı, belediyelerdeki terör iltisaklı personellere ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakanlık, CHP yönetimindeki Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Ataşehir Belediyesinde yürütülen inceleme ve soruşturmalar sonucunda yapılan tespitler ve elde edilen bilgi ve bulguların yetkili Cumhuriyet Başsavcılıkları ile paylaşıldığını duyurdu. Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Seyhan Belediyesinde yürütülen inceleme ve soruşturmaların da çok kısa süre içerisinde tamamlanarak, yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikalinin sağlanacağı vurgulandı.

CHP'li belediyelerdeki 'terör iltisaklı' personellerle ilgili dosyalar başsavcılığa teslim edildi!
Ekleme: 29.11.2022 - 22:04 Güncelleme: 29.11.2022 - 22:21 / Editör: Ozge Selin
CHP'li belediyelerdeki 'terör iltisaklı' personellerle ilgili dosyalar başsavcılığa teslim edildi!
İçişleri Bakanlığı tarafından CHP'li belediyelerdeki terör iltisaklı personellerle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Kurulumuzca, Belediyelerde yürütülen terör soruşturmaları ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

CHP'li belediyelerdeki 'terör iltisaklı' personellerle ilgili dosyalar başsavcılığa teslim edildi!

Belediyeler ile ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden her türlü ihbar ve şikâyet titizlikle incelendiği gibi terör faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden tüm iddialar da derhal inceleme ve soruşturma sürecine tabi tutulmaktadır.

CHP'li belediyelerdeki 'terör iltisaklı' personellerle ilgili dosyalar başsavcılığa teslim edildi!

İnceleme ve soruşturmalar sonucunda, terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı personel tespit edilir ise bu personelin işe alım süreçleri incelenerek, bu konuda elde edilen bilgi ve bulgular müfettişlerimizce düzenlenen tevdi raporlarıyla yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirilmektedir.
Bu kapsamda, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Ataşehir Belediyesinde yürütülen inceleme ve soruşturmalar sonucunda yapılan tespitler ve elde edilen bilgi ve bulgular yetkili Cumhuriyet Başsavcılıkları ile paylaşılmıştır.

CHP'li belediyelerdeki 'terör iltisaklı' personellerle ilgili dosyalar başsavcılığa teslim edildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Seyhan Belediyesinde yürütülen inceleme ve soruşturmalar da çok kısa süre içerisinde tamamlanarak, müfettişlerimizce düzenlenecek tevdi raporları ile elde edilen bilgi ve bulguların yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikali sağlanacaktır.

Terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı olduğu tespit edilenlerin isimleri Müfettişlerimizce düzenlenen tevdi raporlarının içerisinde Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.'
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
İsveç PKK'ya yönelik adımlarını hızlandırdı! Terör yasası yazdan önce uygulanacak!
CHP'li belediyelerdeki 'terör iltisaklı' personellerle ilgili dosyalar başsavcılığa teslim edildi!
Cumhurbaşkanlığı YİK toplantısı sonrası açıklama! Türkiye Yüzyılı vurgusu
Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bomba kulis! 'O isimler elendi' dedi ve açıkladı!: Yüzde 99 belli
Suriye'de PKK/YPG ile devriyelerini azaltan ABD: Pençe-Kılıç Harekatı nedeniyle kaygılıyız
Stoltenberg açıkladı! 'Ukrayna'da barışı sağlamanın en iyi yolu askeri destek!'
NATO'dan Türkiye ile dayanışma mesajı...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika koronavirüs vaka açıklaması! 'Büyük bir artış beklenmiyor'
DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur tutuklandı!
Bakan Koca “Çok yakında' diyerek duyurdu! '15 bin 537 tıbbi sekreter alınacak'
Son dakika: İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşi tutuklandı!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan sözleşmeli personele kadro açıklaması
Şentop'tan Türkiye'yi eleştirmeye kalkanlara ders niteliğinde cevap: 'ABD orada ne arıyor?' dendiğini duymadım
Emin Akbaşoğlu: EYT en geç 2023 yılı başında yasalaşacak
Başkan Erdoğan duyurdu: Turizm geliri bakımından ülkemizin zirve noktasını yaşıyoruz.
Odunpazarı hayvan barınağında dehşet görüntüler
Fondaş medyanın ‘Barış Elçisi Demirtaş’ algısı ellerinde patladı!
TSK’nın Suriye ve Irak'ta planladığı kara harekatı HDP’ye korku saldı
ABD'li Forbes'tan 'Kızılelma ve TCG Anadolu'ya övgüler: Türkiye dünyada bir ilki gerçekleştirecek
Sahte doktorun annesi konuştu: Hepsi mi yalan olur?

Sahte doktorun annesi konuştu: Hepsi mi yalan olur?

Meteorolojiden 47 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteorolojiden 47 ile yağış uyarısı yapıldı

İrlanda'dan Facebook'a 265 milyon euro para cezası

İrlanda'dan Facebook'a 265 milyon euro para cezası

Araç sahiplerine peş peşe güzel haber: Motorine bir indirim daha geliyor

Araç sahiplerine peş peşe güzel haber: Motorine bir indirim daha geliyor

ÖTV müjdesi ikinci el araçlara da yansıdı: 30 bin TL indirim var

ÖTV müjdesi ikinci el araçlara da yansıdı: 30 bin TL indirim var

Düşmekten son anda kurtuldu: Sivas'ta 10 metrelik obruk

Düşmekten son anda kurtuldu: Sivas'ta 10 metrelik obruk