Ayvalık açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-84) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 41 düzensiz göçmen yakalandı.Yakalanan düzensiz göçmenler karaya çıkartılarak insani yardımda bulunuldu ve işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.