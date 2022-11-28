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Şehit Teğmen sonsuzluğa uğurlandı

Pençe-Kilit operasyonu kapsamında terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen Nizip ilçesinin kırsal Dazhöyük Mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ekleme: 28.11.2022 - 16:57 Güncelleme: 28.11.2022 - 16:58 / Editör: Ozge Selin
Şehit Teğmen sonsuzluğa uğurlandı
Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen (24) ile Piyade Sözleşmeli Er Eyüp Uğurlu'nun (25) cenazeleri askeri uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirildi.



Tören mangası tarafından uçaktan alınan şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, cenaze aracına kadar omuzlarda taşınırken şehit Öztürkmen'in tek kardeşi Mehmet Fatih Öztürkmen ise ağabeyinin cenazesini askeri kıyafet giyerek karşıladı.

Şehit Öztürkmen'in cenazesi, ikindi namazının ardından Nizip ilçesinin kırsal Dazhöyük Mahallesi'nde toprağa verildi. Bekâr olan şehit teğmenin ailesinin cenazeyi yaşadıkları İstanbul'da toprağa vermek istedikleri ancak vasiyetinde cenazesinin Gaziantep'teki köyünde toprağa verilmeyi talep etmesi üzerine ailenin kararından vazgeçtiği öğrenildi.

Törene şehidin babası emekli uzman çavuş Derde, annesi Gülcan, kardeşi Fatih Mehmet Öztürkmen ile Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, ilk mezunlarından olduğu Milli Savunma Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Ali Şahin, Nejat Koçer, Mehmet Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, Muhittin Ali Taşdoğan, Bayram Yılmazkaya, protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı.



Öztürkmen'in fotoğrafını taşıyan kardeşi Fatih Mehmet Öztürkmen, törene ağabeyinin askeri pardösüsü ve tören kılıcı ile katıldı. Fatih Mehmet Öztürkmen, ağabeyinin kılıcını, anne Gülcan Öztürkmen ise oğlunun tören şapkasını tabutun üzerine bıraktı.

Şehit Eyyüp Uğurlu'nun cenazesi ise yarın (Salı) Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedilecek.
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