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Manisa'da PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı

Manisa'da PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 21 kişiden 17'si bugün sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. 2 şahsın yurtdışında olduğu tespit edilirken diğer 2 şahsın ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Ekleme: 28.11.2022 - 12:48 Güncelleme: 28.11.2022 - 12:48 / Editör: Ozge Selin
Manisa'da PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün 27 Kasım kuruluş yıl dönümünü bahane ederek meydana gelebilecek olabilecek eylem ve provokasyonları önlemek adına yapılan çalışmalarda terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen, Manisa'nın merkez ilçeleri Yunusemre ve Şehzadeler ile Turgutlu, Soma, Alaşehir, Saruhanlı, Salihli ilçelerinde bulunan toplam 21 şahsın yakalanmasına yönelik olarak bugün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda toplam 17 şahıs yakalanırken, 2 şahsın yurtdışında olması nedeniyle yakalanamadığı diğer 2 şahsın ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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