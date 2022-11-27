Selin vurduğu Bozkurt yeniden inşa edildi

Kastamonu’da 11 Ağustos 2021'de yoğun yağış sonrası çay ve derelerin taşması sel felaketi yaşandı.Sel afeti can kayıplarıyla birlikte İnebolu, Çatalzeytin, Azdavay, Abana, Küre, Şenpazar can kayıpları ile çok sayıda aracın, ev ve iş yerinin zarar görmesine sebep oldu.En büyük zararı ise Bozkurt ilçesi gördü.Büyük tahribatın oluştuğu ilçede başlatılan çalışmalar titizlikle yürütüldü.Altyapının yenilenmesi ve ilçeden geçen derenin ıslah edilerek güvenli bir hale getirilmesi içian çalışmalar yapıldı. Kenti yeniden imar etmek için zorlu iklim şartlarına rağmen çalışmalar başarıyla tamamlandı.Binalar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle 5 etapta yatay ve yöresel mimariye uygun olarak inşa edildi.İlk anahtarlar ise hak sahiplerine aralık ayında teslim edilecek.Konuya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Bakan Kurum, "649 konut, 52 iş yeriyle sanayi sitesi, 123 dükkan, Meydan, Pazar yeri, Millet Kıraathanesi. Bozkurt’u yeniledik. 1 yılda TOKİ, İlbank ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile sağlam ve güvenli bir ilçe kurduk! Aralık ayında ilk anahtarları teslim etmeye başlıyoruz!" ifadelerini kullandı.Öte yandan ilçede bölge halkının dinlenebileceği ve sosyalleşebileceği geniş bir meydan da yapıldı. Meydana aynı zamanda modern ve kapalı pazar yeri kazaldırıldı.Konutlarına kavuşma heyecanı yaşayan vatandaşlarla birlikte bölge esnafında da taşınma heyecanı başladı."Çalışmalarda hep yatay ve yöresel mimariye uygun olarak gittik"TOKİ İnşaat Mühendisi Mustafa Oğuz Avcı, “Bozkurt ilçesinde 649 adet konut, 123 adet dükkan, İlişi Mahallesi’nde 38 afet konutlarımız bulunmaktadır. Çalışmalarda hep yatay ve yöresel mimariye uygun olarak gittik. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı içerisinde bundan sonra evlerinde oturabilirler.” dedi.TOKİ tarafından yapılan konutlardan oldukça memnun olduklarını dile getiren Bozkurtlu vatandaşlar ise memnuniyetlerini şu ifadelerle dile getirdiler:“Geçen seneki halimiz neydi? Bu seneki halimiz ne? Yeni yapılan çalışmalar, meydanımız olsun, konutlarımız olsun güzel oldu, ferah oldu. Gurur verici gerçekten. Benim torunlarım geliyor. Hususi geldiler buraya bir günlüğüne. Devletimizin ellerine sağlık. Bozkurt eskisinden çok güzel oldu.”