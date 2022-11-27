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Beyaz Gazete
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Kılıçdaroğlu’na inanmayanlar kervanına Uğur Dündar da eklendi! 'Kazanacak aday önermeli'

Seçimlere aylar kalmışken muhalefet cephesinde aday belirsizliği sürüyor. Son olarak Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına gazeteci Uğur Dündar'dan itiraz geldi.

Kılıçdaroğlu’na inanmayanlar kervanına Uğur Dündar da eklendi! 'Kazanacak aday önermeli'
Ekleme: 27.11.2022 - 18:43 Güncelleme: 27.11.2022 - 19:01 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu’na inanmayanlar kervanına Uğur Dündar da eklendi! 'Kazanacak aday önermeli'
2023'te yapılacak seçimler için Cumhur İttifakı, kolları çoktan sıvadı. Aylar öncesinden adayımız 'Recep Tayyip Erdoğan' denilirken, 6'lı masadan hala ses seda yok. Adayını bir türlü belirleyemeyen muhalefet partilerinde, adeta bir kriz var. 2023 yılında yapılacak seçimlere 7 aylık bir süreç kalmışken muhalefette aday belirsizliği sürüyor.

Muhalefet adayı 2023'te açıklayacak

Adayı belirleyemeyen muhalefet cephesi, yaptıkları toplantılarda cumhurbaşkanı adayının yıl başından sonra duyurulacağını açıklamıştı. Adaylık için en istekli isimlerden birisi olan Kemal Kılıçdaroğlu hem kendi partisinden hem de masanın diğer ortaklarından bir türlü olumlu cevap alamadı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına bir itiraz da gazeteci Uğur Dündar'dan geldi.

'Kılıçdaroğlu kazanacak aday önermeli'

Uğur Dündar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanacak bir adayı önereceğine inandığını söyledi.

Kılıçdaroğlu’na inanmayanlar kervanına Uğur Dündar da eklendi! 'Kazanacak aday önermeli'

'Tekrarı olmayacak bir seçim'

Uğur Dündar, 'Yurtseverliğini,iyi insanlığını,Cumhuriyet ve demokrasiye yürekten bağlılığını yakınen bilen bir gazeteci olarak Sn.Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrarı olmayacak bu seçimde; 'Altılı Masa'ya, kazanacak bir adayı önereceğine inanıyorum.' paylaşımında bulundu.


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Kılıçdaroğlu’na inanmayanlar kervanına Uğur Dündar da eklendi! 'Kazanacak aday önermeli'
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