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Akaryakıt fiyatlarına üst üste güzel haber: Motorine indirim yolda

Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha gözüktü. Uluslararası petrol piyasasında düşüş devam ediyor. Brent petrol varil fiyatındaki aşağı yönlü hareketin ardından motorin fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 82 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İşte 27 Kasım pazar güncel benzin, motorin, otogaz (LPG) fiyatları…

Ekleme: 27.11.2022 - 09:56 Güncelleme: 27.11.2022 - 10:00 / Editör: Ozge Selin
Akaryakıt fiyatlarına üst üste güzel haber: Motorine indirim yolda
Uluslararası petrol piyasasında düşüş devam ediyor. Brent petrol 25 Kasım Cuma günü son kapanışını 83.91 dolar seviyesinde
yaptı. Brent petrol varil fiyatındaki düşüşün devam etmesinin ardından akaryakıt fiyatlarına gelen indirimlere bir yenisi daha
eklendi. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre bu gece yarısından itibaren motorin grubunda 82 kuruş indirim gelmesi
bekleniyor.

Brent petrol varil fiyatı haftanın son işlem günü olan 25 Kasım Cuma gününe 85.33 dolar seviyesinden başladı. Gün içerisinde en
düşük seviye olan 83,59 doları en yüksek ise 86.87 doları gördü.

87 dolara dayanan Brent petrol kapanışı ise önceki kapanışa göre yüzde 1.68 düşüşle 83,91 dolardan yaptı.

Yurt dışı ürün fiyatlarındaki düşüşle birlikte motorin grubuna önceki hafta 1,54 kuruş indirim gelmişti.

Motorine geçtiğimiz
Perşembe günü gelen 95 kuruş indirimin pompaya yansımasının ardından bir indirim haberi daha geldi.

Bu gece yarısından
itibaren (28 Kasım Pazartesi) motorinin litresine 82 kuruş indirim daha gelecek.

Böylece motorine son 1 haftada gelen indirimlerin toplamı 1 lira 77 kuruş olacak. Benzin grubunda ise herhangi bir indirim beklenmiyor.

27 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Türkiye Petrolleri'nin internet sitesinden edindiğimiz verilere göre 27 Kasım 2022 Pazar günü oluşan güncel akaryakıt
pompa fiyatları şu şekilde;

İSTANBUL'DA BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI
Motorin: 23,84 TL
Benzin: 20,15 TL
Otogaz-LPG: 10,82 TL

ANKARA'DA BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI
Motorin: 23,98 TL
Benzin: 20,31 TL
Otogaz-LPG: 10,78 TL

İZMİR'DE BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI
Motorin: 24,01 TL
Benzin: 20,32 TL
Otogaz-LPG: 10,49 TL
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