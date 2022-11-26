Van'da, arazide 80 kilo 911 gram toz esrar ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ve hudut birlikleri ekiplerince yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde, 80 kilo 911 gram toz esrar ile 2 bin 980 adet sentetik hap ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ve 6. Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerince, Başkale ilçesi kırsalında arazi arama-tarama faaliyeti yapıldı. Yapılan aramada, arazide 80 kilo 911 gram toz esrar ile 2 bin 980 adet sentetik hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili şüpheli kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

