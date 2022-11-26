Elon Musk rest çekti: Gerekirse kendim üretirim!

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk kısa süre önce satın aldığı Twitter ile ilgili çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Musk'ın aldığı kararlar doğrultusunda birçok reklam veren firma Twitter'dan ayrılacağını açıklamıştı. Ünlü iş insanı Android ve iOS platformunda Twitter'ın yasaklanması durumunda kendi akıllı telefonunu üreteceğini ifade etti.ShiftDelete'in haberine göre; ünlü podcast yayıncısı Liz Wheeler tarafından atılan Tweet'e cevap veren Elon Musk, uygulama mağazaları Twitter'ı yasaklarsa akıllı telefon üreteceğini açıkladı. Wheeler, Apple ve Google Twitter'ı uygulama mağazalarından çıkarmaya karar verirse Musk'ın kendi telefonunu yapması gerektiğini ifade etti.Konu hakkında açıklama yapan Musk, 'Twitter'ın Apple ve Google'ın uygulama mağazalarından yasaklanması durumunda kendi telefonumu üreteceğim.' ifadelerine yer verdi. Wheeler, Musk'ın cevabı ardından Musk tarafından üretilecek telefon ile ilgili anket oluşturdu.Ankete katılan 52.707 Twitter kullanıcısının yüzde 56.2'si, evet seçeneğini işaretledi. Hem Apple hem de Google, mağazalarındaki uygulamaların nefret veya ayrımcı konuşma, zorbalık, taciz ve müstehcen içerik barındırmasını yasaklayan politikalara sahip. Anlaşmazlık durumunda Apple ve Google'ın Twitter uygulamasını mağazalardan kaldıracağı tahmin ediliyor.Reuters tarafından rapora göre, Twitter'ın en çok aktif olan kullanıcılarının çoğu platformdan Instagram ve TikTok'a geçti. Analistlere göre Musk, Twitter'daki aktif kullanıcı sayısını artırmak için sosyal medya platformundan yasaklanan kişileri affediyor.