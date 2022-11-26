Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Belaruslu mevkidaşı Makey için taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Belaruslu mevkidaşı Makey'in vefat haberinden derin üzüntü duyduğunu ve mevkidaşının 'iyi biri ve iyi bir arkadaş' olduğunu belirtti.Makey'in ailesine ve Belarus halkına başsağlığı dileyen Çavuşoğlu, 'Huzur içinde yatsın.' ifadesine yer verdi.Çavuşoğlu, taziye mesajında Belaruslu mevkidaşıyla yer aldığı bir fotoğrafı da paylaştı. Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz yaptığı açıklamada, bakanlık görevini sürdüren Vladimir Makey'in ani bir şekilde hayatını kaybettiğini duyurmuştu. 2008-2012 yıllarında Belarus Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanlığı görevinde bulunan 64 yaşındaki Makey, 2012'den bu yana da Belarus Dışişleri Bakanlığı görevini yürütüyordu.