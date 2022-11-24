İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 2 gözaltı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütünü yakalanmasına yönelik operasyonun düğmesine bastı.Kamuoyunda Barış Boyun grubu olarak bilinen suç örgütü teknik ve fiziki takibe alındı.Çete üyelerini takibe alan polis, örgütün tetikçiliğini yaptıkları belirtilen ve 'Daltonlar' denilen şüphelilerden F.Ç., geçen cumartesi günü aracıyla Beşiktaş’ta E-5 Kuzey köprü çıkışına doğru seyir halindeyken yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelinin üzerinden 1 kalaşnikof, 1 tane de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Yine aynı ekinin üyelerinden A.A.‘yı ise Bayrampaşa’da kaldığı evde yakalandı.Ekipler A.A.’yı gözaltına alırken evde 1 kalaşnikof, 3 adet ruhsatsız tabanca, 15 gram uyuşturucu madde ve çok sayıda fişek ele geçirildi.2 adet ruhsatsız tabancayla çok sayıda mermiyi koltuğun koluna saklayan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.