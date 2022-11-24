İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 2 gözaltı
Suç örgütüne yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 2 kalaşnikof tüfek, 4 ruhsatsız tabanca ve 15 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütünü yakalanmasına yönelik operasyonun düğmesine bastı.
Kamuoyunda Barış Boyun grubu olarak bilinen suç örgütü teknik ve fiziki takibe alındı.
Çete üyelerini takibe alan polis, örgütün tetikçiliğini yaptıkları belirtilen ve 'Daltonlar' denilen şüphelilerden F.Ç., geçen cumartesi günü aracıyla Beşiktaş’ta E-5 Kuzey köprü çıkışına doğru seyir halindeyken yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler farklı adreslerde yakalandı
Şüphelinin üzerinden 1 kalaşnikof, 1 tane de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Yine aynı ekinin üyelerinden A.A.‘yı ise Bayrampaşa’da kaldığı evde yakalandı.
Suç unsurları ele geçirildi
Ekipler A.A.’yı gözaltına alırken evde 1 kalaşnikof, 3 adet ruhsatsız tabanca, 15 gram uyuşturucu madde ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Emniyete götürüldüler
2 adet ruhsatsız tabancayla çok sayıda mermiyi koltuğun koluna saklayan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.