Diyarbakır'da sokak satıcılarına şok operasyon

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 'uyuşturucu ve uyarıcı madde' satışı gerçekleştirdikleri tespit edilen sokak satıcılarına yönelik, Bağlar, Kayapınar ve Yenişehir ilçelerinde operasyonlar düzenledi.Operasyonda, 8 sokak satıcısı ve 4 kullanıcı olmak üzere 12 kişi yakalandı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği eş zamanlı operasyonda, 28 kilo 650 gram skank maddesi, 15 kilo 562 gram toz esrar maddesi, 51 gram kokain maddesi, 2 tabanca ve bu tabancalara ait 3 şarjör ile 21 tabanca fişeği ele geçirildi. Haklarında emniyette işlem yapılan 4 kişi serbest bırakıldı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan işlem yapılan 8 sokak satıcısı sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.EREN OPERASYONUNDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİEren Abluka Sonbahar-Kış-3 Operasyonu' kapsamında, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 542 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal-97 Operasyonu' kapsamında, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında nokta istihbarata dayalı arazi tarama çalışması yapıldı. Operasyonda, 490 kilogram toz esrar ve 52 kilogram kubar esrar ele geçirildi.