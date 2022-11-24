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Bingöl'ün Genç ilçesinde 5 kilo 588 gram esrar ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 5 kilo 588 gram esrar ele geçirildi.

Ekleme: 24.11.2022 - 17:32 Güncelleme: 24.11.2022 - 17:32 / Editör: Ozge Selin
Bingöl'ün Genç ilçesinde 5 kilo 588 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesinin Yayla köyü mevkisinde yol kenarında poşet içerisinde 528 gram esrar bulunduğunu, ayrıca kiralık araç ile Bingöl'e uyuşturucu getirileceği yönündeki ihbar üzerine 2 şüphelinin bulunduğu aracının Yayla köyündeki uygulama noktasında durdurulmak istendiği bildirildi.

Aracın ihtara uymayarak uygulama noktasından kaçtığı kaydedilen açıklamada, şunlara yer verildi: 'İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan takip neticesinde şüpheli araçtan dışarıya poşetler atıldığının tespit edilmesi üzerine araç, Şehitköy mevkisinde durdurulmuş olup, araç içerisinde ve yol kenarında yapılan kontroller neticesinde 5 kilo 60 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir.'
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