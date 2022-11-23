  • USD: 18,61 - 18,64
  • EURO: 19,21 - 19,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tunç Soyer, Tarkan konseri için ne kadar ücret ödendiğini hala açıklamadı

31 Mart yerel seçimleri öncesi Uluslararası Şeffaflık Derneği ile seçilmesi durumunda şeffaf, dürüst, hesap verebilir, katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı benimseyeceğine ilişkin taahhütname imzalayan Tunç Soyer, belediye başkanı seçildikten sonra altına imza attığı taahhütnameyi çabuk unuttu. Soyer Temiz İzmir Derneği’nin Bilgi Edinme Yasası kapsamında yönelttiği ‘Tarkan Konseri ve 9 Eylül kutlamaları için ne kadar para harcandı’ sorularını yanıtsız bıraktı. Soyer’in Tarkan’a kaşe ücreti adı altında ödenen parayı kamuoyundan sır gibi saklaması “Bu nasıl şeffaflık” dedirtti.

Tunç Soyer, Tarkan konseri için ne kadar ücret ödendiğini hala açıklamadı
Ekleme: 23.11.2022 - 16:44 Güncelleme: 23.11.2022 - 17:03 / Editör: Ozge Selin
Tunç Soyer, Tarkan konseri için ne kadar ücret ödendiğini hala açıklamadı
Mega Star Tarkan İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü olan 9 Eylül'de İzmir'de konser verdi. Etkinliğe saatler kala konser için hazırlanan dev platform çöktü. Yaşanan şok gelişme üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Tarkan'ın konseri ücretsiz olarak vereceğini açıkladı.

'U' DÖNÜŞÜ YAPTI

Ardından da deyim yerindeyse 'U' dönüşü yapıp sadece kaşe ücreti alacağını söyledi. Soyer Tarkan'ın Büyükşehir Belediyesinden 'kaşe ücreti' adı altında alacağı parayı da hayır kurumlarına bağışlayacağını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yerel seçim öncesi meydanlarda sıkça dillendirdiği şeffaf yönetim söylemleri havada kaldı.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Temiz İzmir Derneği, Bilgi Edinme Yasası kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesinin fuarcılık şirketi İZFAŞ'a Tarkan'a konser için ne kadar ücret ödendiğini sordu. Aynı dilekçede 10 Eylül'de gerçekleştirilen konser etkinliğinde sahne alan 10 sanatçıya ne kadar ödeme yapılacağını da soran dernek ayrıca 9 Eylül Kurtuluş Gününe ilişkin özel promosyon hizmeti alınıp alınmadığını, 9 Eylül organizasyonu için belediyenin kasasından çıkan toplam bedelin ne kadar olduğunu da sordu.

YİNE YANIT YOK

2018'de şeffaf belediyecilik ödülü alan Soyer'in Başkanlığını yürüttüğü İzmir Büyükşehir Belediyesinin Fuarcılık Şirketi İZFAŞ Bilgi Edinme Yasası kapsamında sorulan sorulara sessiz kalmayı tercih etti. Derneğe cevaben gönderilen ilk yazıda sorulan ilk iki sorunun cevabı deyim yerindeyse es geçildi. Promosyon ile ilgili soruya da 'herhangi bir promosyon malzemesi alınmamıştır' cevabı verildi. Derneğin sorularında ısrar etmesi üzerine Kültür Sanat Daire Başkanı Kadir Efe Oruç imzası ile gönderilen ikinci yazıda 10 Eylül'de gerçekleştirilen İzmir Türküleri konseri için KDV Hariç 880 bin lira ücret ödendiği söylense de Tarkan Konserinden ve kurtuluş etkinliklerinin maliyetinden yine bahsedilmedi.

ALTINA İMZA ATTIĞI TAAHHÜTNAMEYİ ÇABUK UNUTTU

31 Mart yerel seçimlerinden kısa bir süre önce Uluslararası Şeffaflık Derneği ile seçilmesi durumunda şeffaf, dürüst, hesap verebilir, katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı belirleyeceklerine dair bir taahhütname imzalayan Soyer'in bilgi edinme yasası kapsamında sorulan sorulara yanıt vermemesi kafa karıştırdı.
Murat Kurum: 5 binamız ağır hasarlı
Rusya yine Kiev’i vurdu
Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki: Vahim bir çelişki...
PKK için eylem yapmak isteyen HDP'liler, Suruç'a sokulmadı
Tunç Soyer, Tarkan konseri için ne kadar ücret ödendiğini hala açıklamadı
İBB’den suya 12’nci zam talebi
Depremzede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edince Halk TV yayını kesti
Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor
Edirne'de mahalleyi su bastı, muhtar CHP'li belediyeye böyle isyan etti
Ticaret Bakanı Muş'tan 'zincir market' açıklaması
Milli Muharip Uçak son montaj hattında!
Bakan Dönmez: 'Elektriği kesilen bölgeleri kontrollü olarak enerjilendiriyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed sorusuna yanıt
Rozetini Başkan Erdoğan taktı: Kürşat Engin Özcan AK Parti'de...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
DEAŞ'a baskın: Hücre sorumluları yakalandı
AFAD, Düzce depreminin ön değerlendirme raporunu yayımladı!
Düzce depreminde ilk acı haber geldi: Bakan Koca ve Soylu'dan son dakika açıklaması!
Mahmut Özer'den deprem mesajı: İmkanlarımızı vatandaşlara sunduk
Pençe Kılıç harekatında 254 terörist öldürüldü
Meteoroloji'den 7 bölgeye sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak ve fırtına şiddetli vuracak!

Meteoroloji'den 7 bölgeye sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak ve fırtına şiddetli vuracak!

Gizemli mağaranın içinde ne var: Sular çekilince ortaya çıktı herkes dibinde ne olduğunu merak ediyor

Gizemli mağaranın içinde ne var: Sular çekilince ortaya çıktı herkes dibinde ne olduğunu merak ediyor

İndirim sırası motorinde: Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

İndirim sırası motorinde: Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

Üç tiyatrocuya mezar olan minibüsün sürücüsü 'tam kusurlu': İfadesi ortaya çıktı

Üç tiyatrocuya mezar olan minibüsün sürücüsü 'tam kusurlu': İfadesi ortaya çıktı

ABD'de, 30 yıl önce dondurulan embriyolardan ikiz bebekler dünyaya geldi

ABD'de, 30 yıl önce dondurulan embriyolardan ikiz bebekler dünyaya geldi

Doç. Dr. Doğan Kalafat: Daha büyük bir deprem olma olasılığı düşük

Doç. Dr. Doğan Kalafat: Daha büyük bir deprem olma olasılığı düşük