Tunç Soyer, Tarkan konseri için ne kadar ücret ödendiğini hala açıklamadı

Mega Star Tarkan İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü olan 9 Eylül'de İzmir'de konser verdi. Etkinliğe saatler kala konser için hazırlanan dev platform çöktü. Yaşanan şok gelişme üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Tarkan'ın konseri ücretsiz olarak vereceğini açıkladı.Ardından da deyim yerindeyse 'U' dönüşü yapıp sadece kaşe ücreti alacağını söyledi. Soyer Tarkan'ın Büyükşehir Belediyesinden 'kaşe ücreti' adı altında alacağı parayı da hayır kurumlarına bağışlayacağını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yerel seçim öncesi meydanlarda sıkça dillendirdiği şeffaf yönetim söylemleri havada kaldı.Temiz İzmir Derneği, Bilgi Edinme Yasası kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesinin fuarcılık şirketi İZFAŞ'a Tarkan'a konser için ne kadar ücret ödendiğini sordu. Aynı dilekçede 10 Eylül'de gerçekleştirilen konser etkinliğinde sahne alan 10 sanatçıya ne kadar ödeme yapılacağını da soran dernek ayrıca 9 Eylül Kurtuluş Gününe ilişkin özel promosyon hizmeti alınıp alınmadığını, 9 Eylül organizasyonu için belediyenin kasasından çıkan toplam bedelin ne kadar olduğunu da sordu.2018'de şeffaf belediyecilik ödülü alan Soyer'in Başkanlığını yürüttüğü İzmir Büyükşehir Belediyesinin Fuarcılık Şirketi İZFAŞ Bilgi Edinme Yasası kapsamında sorulan sorulara sessiz kalmayı tercih etti. Derneğe cevaben gönderilen ilk yazıda sorulan ilk iki sorunun cevabı deyim yerindeyse es geçildi. Promosyon ile ilgili soruya da 'herhangi bir promosyon malzemesi alınmamıştır' cevabı verildi. Derneğin sorularında ısrar etmesi üzerine Kültür Sanat Daire Başkanı Kadir Efe Oruç imzası ile gönderilen ikinci yazıda 10 Eylül'de gerçekleştirilen İzmir Türküleri konseri için KDV Hariç 880 bin lira ücret ödendiği söylense de Tarkan Konserinden ve kurtuluş etkinliklerinin maliyetinden yine bahsedilmedi.31 Mart yerel seçimlerinden kısa bir süre önce Uluslararası Şeffaflık Derneği ile seçilmesi durumunda şeffaf, dürüst, hesap verebilir, katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı belirleyeceklerine dair bir taahhütname imzalayan Soyer'in bil