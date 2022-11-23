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Pençe-Kılıç Harekatı'na 'işgal' diyen HDP'li Meral Danış Beştaş teröristlere selam gönderdi!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı Pençe-Kılıç Harekatı'ndan rahatsız olan HDP'li Meral Danış Beştaş Bağcılar'da yaptığı konuşmada teröristlere selam gönderdi. Beştaş, "Kobani, dünya halklarının umududur. Selam olsun Kobani’de direnen herkese" dedi.

Pençe-Kılıç Harekatı'na 'işgal' diyen HDP'li Meral Danış Beştaş teröristlere selam gönderdi!
Ekleme: 23.11.2022 - 19:06 Güncelleme: 23.11.2022 - 19:16 / Editör: Ozge Selin
Pençe-Kılıç Harekatı'na 'işgal' diyen HDP'li Meral Danış Beştaş teröristlere selam gönderdi!
Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kılıç Harekatı'nı başlattı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekat kapsamında şu ana kadar 471 hedefin ateş alındığını ve 254 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TERÖRİSTLERE SELAM GÖNDERDİ

Terör örgütünün ağır kayıplar verdiği operasyonun ardından Bağcılar'da açıklamalarda bulunan HDP'li Meral Danış Beştaş, operasyonu protesto etti. Terör örgütü PKK/YPG'ye destek çıkan Beştaş, şu ifadeleri kullandı:

“Kobani, dünya halklarının umududur. Selam olsun Kobani'de direnen herkese”
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Pençe-Kılıç Harekatı'na 'işgal' diyen HDP'li Meral Danış Beştaş teröristlere selam gönderdi!
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