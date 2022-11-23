Meteoroloji'den 7 bölgeye sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak ve fırtına şiddetli vuracak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sosyal medya hesaplarından ve resmi sitesinden 23 Kasım 2022 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Denizli, Manisa, Antalya, Isparta, Burdur, Afyon, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Muğla, Aydın ile Çanakkale çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.Kıyı Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Rüzgarın hızının 70 km'ye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.MGM'nin 23 Kasım tarihli hava durumu raporunda, 7 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Sağanak ve fırtınanın etkili olacağı ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarılan iller şu şekilde: Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa ve MuğlaSaat 04.08'de 5,9 büyüklüğündeki depremle sarsılan Düzce'de bugün gün içinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor. En yüksek sıcaklık 20-21 derece civarında seyredecek.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bilecik ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli, Çanakkale çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Denizli, Afyon ve Manisa çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Muğla ile Aydın çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.İZMİR °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.MUĞLA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 23°CParçalı bulutluANTALYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 21°CParçalı bulutluISPARTA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra Eskişehir'in kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 17°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 17°CParçalı bulutlu gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağışlıKONYA °C, 17°CParçalı bulutluYOZGAT °C, 15°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin kuvvetli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 15°CParçalı bulutlu gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağışlıDÜZCE °C, 20°CParçalı bulutlu gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 16°CParçalı bulutluSİNOP °C, 20°CParçalı bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.AMASYA °C, 20°CParçalı bulutluARTVİN °C, 18°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 23°CParçalı bulutluTRABZON °C, 20°CParçalı bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ELAZIĞ °C, 15°CParçalı bulutluERZURUM °C, 12°CParçalı bulutluKARS °C, 12°CParçalı bulutluVAN °C, 12°CParçalı bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 16°CParçalı bulutluGAZİANTEP °C, 16°CParçalı bulutluSİİRT °C, 16°CParçalı bulutluŞANLIURFA °C, 18°CParçalı bulutlu