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Meteoroloji'den 7 bölgeye sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak ve fırtına şiddetli vuracak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 23 Kasım Çarşamba hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava görülürken Ege ve Akdeniz bölgesinde etkili olacak sağanak yağış ve fırtına nedeniyle MGM, sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Gece saatlerinde 5,9 büyüklüğündeki depremle sarsılan Düzce'de bugün gün içinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Gece saatlerinden itibaren ise kuvvetli sağanak bekleniyor.

Ekleme: 23.11.2022 - 10:47 Güncelleme: 23.11.2022 - 10:52 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den 7 bölgeye sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak ve fırtına şiddetli vuracak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sosyal medya hesaplarından ve resmi sitesinden 23 Kasım 2022 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Denizli, Manisa, Antalya, Isparta, Burdur, Afyon, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Muğla, Aydın ile Çanakkale çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

EGE'DE SICAKLIKLAR 4 DERECE AZALACAK
Kıyı Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI 70 KM'Yİ BULACAK
Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Rüzgarın hızının 70 km'ye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

MGM'DEN 7 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
MGM'nin 23 Kasım tarihli hava durumu raporunda, 7 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Sağanak ve fırtınanın etkili olacağı ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarılan iller şu şekilde: Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa ve Muğla

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK? (DÜZCE HAVA DURUMU)
Saat 04.08'de 5,9 büyüklüğündeki depremle sarsılan Düzce'de bugün gün içinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor. En yüksek sıcaklık 20-21 derece civarında seyredecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (23 KASIM HAVA DURUMU)
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bilecik ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli, Çanakkale çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Denizli, Afyon ve Manisa çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Muğla ile Aydın çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 21°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra Eskişehir'in kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 15°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin kuvvetli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı bulutlu gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı bulutlu gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 18°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 23°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 15°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 12°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 12°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 12°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 16°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
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