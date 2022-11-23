Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emri verdi, Suriye ve Irak’ın kuzeyine Türk askeri havadan girdi.Teröristlerin barındığı sığınak, mağara ne varsa yerle bir edildi.Pençe-Kılıç Operasyonu ile inleri başlarına yıkılan teröristler için kısa zamanda kara harekatı da başlayacak.Dosta güven düşmana korku salan kahramanların belirlenen terör hedeflerini bir bir imha ettiği anların görüntüsü yayınlandı.Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:“Biz; gün gelir asil milletimiz için kalkan, gün gelir düşmana karşı kılıç oluruz! Ülkemiz ve milletimiz için her zaman kahramanca ve fedakârca görevinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini ateş destek vasıtalarıyla yerle bir etmeye devam ediyor!”