Kerkük'te devam eden DEAŞ operasyonlarında 5 terörist öldürüldü

Irak güçlerinin, Kerkük kentinin güney kırsalında terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaklaşık 4 ay önce başlattığı operasyonlar kapsamında 5 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Irak güçlerinin, Kerkük kentinin güney kırsalında terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaklaşık 4 ay önce başlattığı operasyonlar kapsamında 5 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Amir Nuri, AA muhaberine yaptığı açıklamada, 'Sert İrade' adı verilen operasyonların yaklaşık dört aydır aşamalı olarak devam ettiğini söyledi. Nuri, Kerkük'ün güneyindeki Vadi Zegetun bölgesinde Irak Hava Kuvvetlerinin de destek verdiği operasyonda örgüt mensuplarınca kullanılan çok sayıda sığınağın imha edildiğini aktardı. Operasyon kapsamında 5 teröristin öldürüldüğünü kaydeden Nuri, teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdiklerini dile getirdi. Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.



DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları sürüyor.

