Düzce depreminde ilk acı haber geldi: Bakan Koca ve Soylu'dan son dakika açıklaması!

Son dakika deprem haberi: İstanbul ve çevresinde hissedilen deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan paylaşıma göre, Düzce Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Düzce'de meydana gelen deprem esnasında düşen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Çilimli ilçesi Pırpır köyünde yaşayan Hikmet Çelebi (47), merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 ve Çilimli ilçesinde 4,7 büyüklüklerindeki deprem esnasında evden çıkmaya çalıştı.Dairenin çıkışında dengesini kaybeden Çelebi, düşme sonucu kafasını merdivene çarptı.Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Çelebi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.AFAD: Depremin ardından 109 artçı yaşandı. 50 yaralı var. 678 personel, 146 araç bölgede görev yapıyor. Beslenme ve psikososyal destek hizmetleri devam ediyor.Son dakika: Düzce'de şiddetli deprem! İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Çanakkale sallandıDüzce'de şiddetli deprem! İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Çanakkale sallandıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08'de gerçekleşen 5.9 büyüklüğünde #deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir' bilgisini paylaştı.8 BİN BİNADA HASAR TESPİTİçişleri Bakanı Soylu: '8 bin konutta özellikle Gölyaka'da hasar tespit çalışması yapılacak.'Daha sonra deprem bölgesine geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, incelemelerde bulundu:'Ağır hasarlı bina ihbarı gelmedi. Artçı sarsıntılar devam ediyor. 70'den fazla deprem meydana geldi. Az hasarlı ve orta hasarlı binalarda durmamak gerekiyor. Depremin ardından sayın Cumhurbaşkanımıza sürekli bilgi veriyoruz. Düzce'de bir elektrik kesintisi var. Bunların önemli bir bölümü kontrollü kesintiler. Mahalle mahalle, yavaş yavaş kontrollü bir şekilde veriliyor.'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Düzce'de 22 yaralımız var, 1'inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır' açıklamasını yaptı.Bakan Koca daha sonra yaptığı açıklamada, 'YENİ BİLGİLER: Düzce Gölyaka merkezli, birçok ilimizde hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde; Düzce'de 1'i ağır 32, İstanbul'da 1, Bolu'da 1, Zonguldak'ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35'tir. Sağlık kurumlarımızdaki yaralıların tedavileri devam ediyor' dedi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Düzce merkezli deprem birçok ilimizde de hissedildi. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Gelişmeleri takip ediyoruz. Allah memleketimizi korusun' ifadelerini kullandı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da 'Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak amacıyla 5 araç 20 meslek elemanından oluşan 10 Psikososyal Destek Ekibi görevlendirdik. Ekiplerimiz KYK yurtları ve toplanma alanlarında vatandaşlarımıza destek verecek' açıklamasında bulundu.Depremin merkez üssü Düzce'de bazı binalarda ve merdivenlerde çatlaklar oluştuğu öğrenildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Depremden etkilenen bir markette ise reyonlarında bulunan malzemeler yerlere saçıldı.