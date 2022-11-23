  • USD: 18,60 - 18,64
  • EURO: 19,10 - 19,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Düzce depreminde ilk acı haber geldi: Bakan Koca ve Soylu'dan son dakika açıklaması!

Düzce'de meydana gelen 5,9'luk deprem sonrası paniğe kapılan bazı vatandaşlar evden atladı. Düzce'de meydana gelen deprem esnasında düşen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Düzce depreminde ilk acı haber geldi: Bakan Koca ve Soylu'dan son dakika açıklaması!
Ekleme: 23.11.2022 - 11:57 Güncelleme: 23.11.2022 - 12:07 / Editör: Ozge Selin
Düzce depreminde ilk acı haber geldi: Bakan Koca ve Soylu'dan son dakika açıklaması!
Son dakika deprem haberi: İstanbul ve çevresinde hissedilen deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan paylaşıma göre, Düzce Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ACI HABER GELDİ

Düzce'de meydana gelen deprem esnasında düşen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çilimli ilçesi Pırpır köyünde yaşayan Hikmet Çelebi (47), merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 ve Çilimli ilçesinde 4,7 büyüklüklerindeki deprem esnasında evden çıkmaya çalıştı.

Dairenin çıkışında dengesini kaybeden Çelebi, düşme sonucu kafasını merdivene çarptı.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Çelebi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YARALI SAYISI 50'YE ÇIKTI

AFAD: Depremin ardından 109 artçı yaşandı. 50 yaralı var. 678 personel, 146 araç bölgede görev yapıyor. Beslenme ve psikososyal destek hizmetleri devam ediyor.

Son dakika: Düzce'de şiddetli deprem! İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Çanakkale sallandı
Düzce'de şiddetli deprem! İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Çanakkale sallandı

SOYLU'DAN DEPREM BÖLGESİNDE AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08'de gerçekleşen 5.9 büyüklüğünde #deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir' bilgisini paylaştı.

8 BİN BİNADA HASAR TESPİT

İçişleri Bakanı Soylu: '8 bin konutta özellikle Gölyaka'da hasar tespit çalışması yapılacak.'

Daha sonra deprem bölgesine geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, incelemelerde bulundu:

'Ağır hasarlı bina ihbarı gelmedi. Artçı sarsıntılar devam ediyor. 70'den fazla deprem meydana geldi. Az hasarlı ve orta hasarlı binalarda durmamak gerekiyor. Depremin ardından sayın Cumhurbaşkanımıza sürekli bilgi veriyoruz. Düzce'de bir elektrik kesintisi var. Bunların önemli bir bölümü kontrollü kesintiler. Mahalle mahalle, yavaş yavaş kontrollü bir şekilde veriliyor.'

SAĞLIK BAKANI KOCA: YARALI SAYISI 35'E YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Düzce'de 22 yaralımız var, 1'inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır' açıklamasını yaptı.

Bakan Koca daha sonra yaptığı açıklamada, 'YENİ BİLGİLER: Düzce Gölyaka merkezli, birçok ilimizde hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde; Düzce'de 1'i ağır 32, İstanbul'da 1, Bolu'da 1, Zonguldak'ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35'tir. Sağlık kurumlarımızdaki yaralıların tedavileri devam ediyor' dedi.

BAKAN KURUM: TÜM VATANDAŞLARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Düzce merkezli deprem birçok ilimizde de hissedildi. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Gelişmeleri takip ediyoruz. Allah memleketimizi korusun' ifadelerini kullandı.

BAKAN YANIK: EKİPLERİMİZ KYK YURTLARI VE TOPLANMA ALANLARINDA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da 'Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak amacıyla 5 araç 20 meslek elemanından oluşan 10 Psikososyal Destek Ekibi görevlendirdik. Ekiplerimiz KYK yurtları ve toplanma alanlarında vatandaşlarımıza destek verecek' açıklamasında bulundu.

DÜZCE'DE BAZI BİNALARDA ÇATLAKLAR OLUŞTU

Depremin merkez üssü Düzce'de bazı binalarda ve merdivenlerde çatlaklar oluştuğu öğrenildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Depremden etkilenen bir markette ise reyonlarında bulunan malzemeler yerlere saçıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
AFAD, Düzce depreminin ön değerlendirme raporunu yayımladı!
Düzce depreminde ilk acı haber geldi: Bakan Koca ve Soylu'dan son dakika açıklaması!
Mahmut Özer'den deprem mesajı: İmkanlarımızı vatandaşlara sunduk
Pençe Kılıç harekatında 254 terörist öldürüldü
Dünyanın gözü, depremin yaşandığı Düzce'de
Düzce 5.9’luk deprem ile sallandı! Dehşetin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!
5,9 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı artıyor: Biri ağır 46 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kızılay'ına talimat: Vatandaşların tüm ihtiyaçlarını giderin
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çağrı: Artçılar devam ediyor hasarlı binalarda durmayın
Osman Gökçek detayları paylaştı: CHP ve HDP'nin gizli planları ortaya çıktı!
Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar...
'Usulsüz ihaleye susarsanız sizi suçlarım' diyen Mansur Yavaş 5 dakikada çark etti! Ortağına ihale verdiği iddiası üzerine ateş püskürdü!
Terör örgütü YPG/PKK'dan Kilis'e roketli saldırı
PKK/YPG'li teröristlerden Azez'e alçak saldırı: 3 sivil hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası İYİ Parti'de ayrılık: Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takması bekleniyor
Beyaz Saray'dan Pençe Kılıç Harekatı açıklaması... 'Türkiye'nin kendisini savunma hakkı var'
Şentop açıkladı! 'Dost ve kardeş ülkeleri FETÖ'ye karşı uyarmaya devam ediyoruz'
Türkiye-Suudi Arabistan iş birliği! Anlaşmada sona gelindi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘yolun sonu geldi’ dedi, hedefler yerle bir edildi
Meteoroloji'den 7 bölgeye sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak ve fırtına şiddetli vuracak!

Meteoroloji'den 7 bölgeye sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak ve fırtına şiddetli vuracak!

Gizemli mağaranın içinde ne var: Sular çekilince ortaya çıktı herkes dibinde ne olduğunu merak ediyor

Gizemli mağaranın içinde ne var: Sular çekilince ortaya çıktı herkes dibinde ne olduğunu merak ediyor

Otomotivde ÖTV matrahlarına yeni düzenleme: İşte en çok satan modellerde fiyat değişimi

Otomotivde ÖTV matrahlarına yeni düzenleme: İşte en çok satan modellerde fiyat değişimi

Üç tiyatrocuya mezar olan minibüsün sürücüsü 'tam kusurlu': İfadesi ortaya çıktı

Üç tiyatrocuya mezar olan minibüsün sürücüsü 'tam kusurlu': İfadesi ortaya çıktı

İstanbul'da farklı türde onlarca hayvana ait postlar ele geçirildi

İstanbul'da farklı türde onlarca hayvana ait postlar ele geçirildi

Doç. Dr. Doğan Kalafat: Daha büyük bir deprem olma olasılığı düşük

Doç. Dr. Doğan Kalafat: Daha büyük bir deprem olma olasılığı düşük