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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Küba Devlet Başkanı Bermudez ikili anlaşmalara imza attı: Hedef 200 milyon dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, “Tarihi ziyaret Küba ile ilişkilerde yeni dönüm noktası teşkil edecek. Ticaret hacmimizi 200 milyon dolara çıkarmayı planlıyoruz. Firmalarımızın Küba'ya olan ilgileri arttı. Türk şirketleri Küba'ya yatırımları artacak. İlişkilerimizi çok daha ileri seviyeye çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Küba Devlet Başkanı Bermudez ikili anlaşmalara imza attı: Hedef 200 milyon dolar
Ekleme: 23.11.2022 - 19:31 Güncelleme: 23.11.2022 - 20:22 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Küba Devlet Başkanı Bermudez ikili anlaşmalara imza attı: Hedef 200 milyon dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez ortak basın toplantısı düzenledi.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:


Küba'dan Türkiye'ye devlet başkanı düzeyindeki son ziyaret devrim lideri Fidel Castro tarafından belediye başkanlığım döneminde İstanbul'da düzenlenen Habitat vesilesiyle 1996 yılında gerçekleşmişti. 2016 senesinde Küba'ya Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyareti yapmıştım. Sayın Devlet Başkanı'nın ziyareti, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin tesisinin 70. yıldönümüne denk gelmesi bakımından ayrı önem taşıyor. Sayın Devlet Başkanı ve heyetine bir kez de sizlerin huzurunda hoşgeldiniz diyorum. Ağustos ayında Makanzaz'da meydana gelen patlamalarda ve eylül ayında kasırgada hayatını kaybedenler için taziyelerimi tekrar iletiyorum.

Tarihi ziyaret Küba ile ilişkilerde yeni dönüm noktası teşkil edecek.

Firmalarımızın Küba'ya olan ilgileri arttı. Türk şirketleri Küba'ya yatırımları artacak. İlişkilerimizi çok daha ileri seviyeye çıkaracağız.

Ortak aşı yatırımlarına girmeyi de görüştük.

Latin Amerika ve Karayipler bölgesiyle ilişkilerimiz dış politikamızın temel sütununu oluşturuyor. Küba ile işbirliği ve dayanışmamızı artırmayı özellikle önemsiyorum. Küba'dan ülkemize yönelik üst düzey ziyaretlerin artmasından özellikle memnuniyet duyuyorum.

'TİCARET HACMİMİZİ 200 MİLYON DOLARA ÇIKARMAYI PLANLIYORUZ'

Devlet Başkanı ile görüşmelerimizde Türkiye-Küba ilişkilerini tüm cepheleriyle ele aldık. İşbirliğimizi kuvvetlendirmek yönünde güçlü iradeye sahip olmamızı görmek bizleri ayrıca memnun etti. Küba'ya yıllardır uygulanan tek taraflı yaptırımların etkisi aşikardır. Değerli dostumla ticaret hacmimizi 200 milyon dolara çıkarma kararlılığımızı teyit ettik. Enerji, turizm, inşaat, tarım, kalkınma, sağlık ve çevre gibi alanlarda mevcut işbirliğini geliştirme imkanlarını değerlendirdik.

Yaptırım zorluklarına rağmen firmalarımızın Küba'ya ilgisinin arttığını görüyoruz. Sayın Devlet Başkanı'nın İstanbul'da iş dünyamızla yapacağı temasların ziyadesiyle verimli geçeceğine inanıyorum. İstanbul ve Havana arasında haftada üç sefer düzenleyen THY, sosyal ve kültürel ilişkilerimize katkı yapıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde Türk şirketlerinin Küba'daki yatırımları daha da artacaktır.
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