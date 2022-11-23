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Bakan Kurum'dan Düzce depremi açıklaması: Hızla hasar tespitleri tamamlayıp adımlarımızı atacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu. Depremden etkilenen bölgelere 37 hasar tespit ekibi, 1 mobil laboratuvar aracı ve 5 koordinasyon ile izleme aracı sevk edildiğini bildiren Bakan Kurum, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hızla hasar tespitleri tamamlayıp adımlarımızı atacağız” dedi.

Ekleme: 23.11.2022 - 11:51 Güncelleme: 23.11.2022 - 11:52 / Editör: Ozge Selin
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

"HIZLA HASAR TESPİTLERİ TAMAMLAYIP ADIMLARIMIZI ATACAĞIZ"

Çevre illerden bakanlığın tüm ekiplerini bölgeye sevk ettiklerini kaydeden Kurum, "37 hasar tespit ekibimiz, 1 mobil laboratuvar aracı, 5 koordinasyon ve izleme aracımızla Düzce'de sahadayız. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hızla hasar tespitleri tamamlayıp adımlarımızı atacağız" dedi.

BAKAN KURUM, DÜZCE'YE GİDİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise Yapı işleri Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir, Konya, Kayseri, Denizli ve Ankara'dan aralarında mühendis ve uzmanların yer aldığı 74 kişiden oluşan 37 ekibin Düzce'ye ulaşarak, sahada çalışmalara başladığı bildirildi.

Düzce'de yaşanan depremin Bolu, Zonguldak ve Sakarya illerinde de hissedildiği anımsatılan açıklamada, bu bölgelere de ekiplerin gönderildiği kaydedildi.

Mobil laboratuvar, koordinasyon ve izleme araçlarından oluşan toplam 6 araç ile sahada faaliyetlerin yürütüldüğü aktarılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da incelemelerde bulunmak üzere Düzce'ye gideceği bilgisi paylaşıldı.
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