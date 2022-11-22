PKK/YPG'li teröristlerden Azez'e alçak saldırı: 3 sivil hayatını kaybetti

Gaziantep Karkamış ve Kilis Öncüpınar'a önceki gün saldıran terör örgütü PKK/YPG, bu sefer de Suriye'deki güvenli bölge içinde bulunan Azez'deki sivilleri hedef aldı. Azez ilçe merkezindeki sokağa düşen roket yüzünden 3 sivil hayatını kaybetti. 5 kişi de yaralandı.Yaralılar bölgeye sevk edilen ekipler tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.PKK'lı teröristler 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşim yerlerini ele geçirmişti. Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.Terör örgütü PKK/YPG buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.