Kuveyt'ten Türkiye övgü

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, tahıl koridoru anlaşmasının 120 gün daha uzatılmasına ilişkin yaptıkları çalışmalar nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti.Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının 120 gün daha uzatılması kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada anlaşmanın uzatılmasından duyulan memnuniyet ifade edilirken, toplumun çağrılarına olumlu şekilde yanıt veren Ukrayna ve Rusya da takdir edildi. Ayrıca bu süreçteki çabalarından dolayı Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'den de övgü dolu sözlerle bahsedildi.Açıklamada, anlaşmanın dünyadaki gıda kıtlığını azaltmak için büyük önem taşıdığı belirtildi. Anlaşma sürecinde etkili olan atmosfer dolayısıyla çatışmaların yakında sona ermesi ve müzakere masasına oturulması temenni edildi.Tahıl koridoru anlaşması 22 Temmuz'da Rusya ve Ukrayna arasında BM ve Türkiye arabuluculuğunda İstanbul'da imzalanmıştı. Moskova yönetimi, anlaşma çerçevesinde olmasına rağmen kendi gıda ürünlerini ve gübresini ihraç edemediğini belirtmiş, bunun sağlanmaması durumunda 19 Kasım'da anlaşmadan ayrılmaya hazır olduğunu vurgulamıştı. Anlaşmanın imzalanmasından bu yana 11 milyon tondan fazla tahıl ürünü sevkiyatı gerçekleştirilmişti.