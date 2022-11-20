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İstanbul'da fırtına: Seferler iptal edildi

İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor. Meteoroloji de İstanbul ve çevresine fırtına uyarısında bulundu.

Ekleme: 20.11.2022 - 15:06 Güncelleme: 20.11.2022 - 15:15 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da fırtına: Seferler iptal edildiMarmara genelinde devam eden kuvvetli lodosun, bu geceden itibaren yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede devam eden kuvvetli lodosun, bu gece saatlerinden itibaren Marmara genelinde, yarın akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına ile yer yer kuvvetli fırtına (55-85 km/sa) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İSTANBUL'DA SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Fırtınanın İstanbul'da da etkili olması bekleniyor. İstanbul'da, lodos nedeniyle bazı seferler iptal edildi.

İstanbul Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, lodos nedeniyle Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (ring) ve Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinin gerçekleştirilemediği bildirildi.

Şehir Hatları'nın açıklaması şu şekilde:

Değerli Yolcularımız, Hava muhalefeti (Lodos) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır. Üsküdar - Aşiyan Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring) Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda uğraması yapılamıyor).

BOZCAADA SEFERLERİ DE YAPILAMAYACAK

Geyikli ile Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin tamamı iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle yarınki Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.

Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal devam edecek.
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