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TDP Genel Başkanı Sarıgül'den Twitter'a rest! 'Ücret alınırsa hesabımı kapatırım'

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Twitter'ın "onaylı" hesaplardan ücret alacak almasını eleştirdi. Sarıgül, onaylı hesaplardan ücret alındığı takdirde hesabını kapatacağını dile getirdi.

Ekleme: 2.11.2022 - 22:22 Güncelleme: 2.11.2022 - 23:06 / Editör: Ozge Selin
TDP Genel Başkanı Sarıgül'den Twitter'a rest! 'Ücret alınırsa hesabımı kapatırım'
TDP Genel Başkanı Sarıgül, beraberindeki partililerle Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Sarıgül, TOGG'un açılışına katıldığı için eleştirildiğini söyledi.

İnandığı doğrular dahilinde hareket ettiğini belirten Sarıgül, 'Alman arabalarına, Fransız arabalarına, Japon arabalarına 'Güle güle.' diyorum. 'Hoş geldin TOGG.' diyorum. Yerli malı, yurdun malı herkes TOGG kullanmalı.' diye konuştu.

TWİTTER'A REST

Twitter'ın 'onaylı' hesaplardan ücret alacak almasını eleştiren Sarıgül, onaylı hesaplardan ücret alındığı takdirde hesabını kapatacağını dile getirdi.
Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Sarıgül, daha sonra kentten ayrıldı.
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