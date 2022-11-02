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Tahıl diplomasisi sürüyor: Bakan Çavuşoğlu Lavrov'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüştü. Görüşmede tahıl koridoru ile alakalı son gelişmeler ele alındı.

Ekleme: 2.11.2022 - 23:20 Güncelleme: 2.11.2022 - 23:32 / Editör: Ozge Selin
Tahıl diplomasisi sürüyor: Bakan Çavuşoğlu Lavrov'la görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde tahıl koridorunu ele aldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Bakan Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı görüşmede tahıl koridoru konusundaki son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanmıştı.

Rusya, 29 Ekim'de Ukrayna'dan tahıl ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmayı askıya aldıklarını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'yı tahıl ihracı için oluşturulan insani koridoru istismar edip Sivastopol'deki deniz üssünde Rus Karadeniz Filosu'nun gemilerine ve altyapısına insansız hava araçlarıyla hava ve deniz saldırıları düzenlemekle suçlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, tahıl koridorunun eskiden olduğu gibi yeniden açıldığını bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da 'Moskova'nın aldığı garantileri yeterli bulduğu ve Rusya yönetiminin tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edeceği' duyurulmuştu.
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