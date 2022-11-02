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Şanlıurfa'da iki kardeşe infaz! Katil ailden çıktı

Şanlıurfa'da evlerine giden iki kardeşi enselerinden vurarak öldürüldüğü cinayette, çocukların amcası ve eniştesi ile birlikte yardım ve yataklık yapan 1 kişi daha adliyeye sevk edildi.

Ekleme: 2.11.2022 - 16:05 Güncelleme: 2.11.2022 - 16:06 / Editör: Ozge Selin
Şanlıurfa'da iki kardeşe infaz! Katil ailden çıktı
Şanlıurfa'da Mustafa Avcı (43) ve kardeşi Cebrail Avcı'yı (30) enselerinden vurarak öldüren şüpheliler akrabaları çıktı. Olay, geçtiğimiz günlerde Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesinde meydana geldi. Avcı kardeşler yürüyerek evlerine gittikleri sırada arkalarından gelen amca M.A. (46) ile damatları M.D. (37) tarafından tabancayla enselerinden vuruldu.

2 kardeş de kanlar içerisinde yığılırken, saldırganlar ise kaçtı. Hastaneye kaldırılan kardeşler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

CİNAYET POLİSİ YAKALADI

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaşanan olayın ardından kaçan cinayet şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. İki kardeşin vurulduğu bölgeden kaçan cinayet şüphelilerinin güzergahını güvenlik kameralarıyla tespit eden ekipler, Eyyübiye ilçesindeki Şıh Maksut Mahallesinde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, Avcı kardeşlerin ölümüne neden olan damat M.D. (37) amca M.A. (46) ile yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen H.K.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, kardeşlerin infaz edilmesinin boşanma davası yüzünden başlayan bir husumetten kaynaklandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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