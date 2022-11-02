İzmir açıklarında 78 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında 78 düzensiz göçmen kurtarıldı.Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları sevk edildi.Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 78 düzensiz göçmeni kurtarıldı.Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.