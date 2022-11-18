  • USD: 18,60 - 18,63
  • EURO: 19,28 - 19,32
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yusufeli Barajı'nda büyük gün 22 Kasım: Ülke ekonomisine 4,1 milyar TL katkı sağlayacak

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı 22 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle su tutmaya başlayacak. Dev baraj ülke ekonomisine yıllık 4,1 milyar TL katkı sağlayacak.

Ekleme: 18.11.2022 - 10:48 Güncelleme: 18.11.2022 - 10:54 / Editör: Ozge Selin
Yusufeli Barajı'nda büyük gün 22 Kasım: Ülke ekonomisine 4,1 milyar TL katkı sağlayacak
İlçe merkezinin baraj suları altında kalacak olması nedeniyle, yeni yerleşim yerine taşınmalar devam ederken, barajın su tutması için tarih belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 22 Kasım Salı günü, sus tutma merasimi yapılması planlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medya hesabından Yusufeli Barajı ve HES projesinin videosunu paylaştı. Bakan Kirişci videoyu, “Dünyanın 5'inci en yüksek barajı, 2,5 milyon vatandaşımızın yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak. Yusufeli barajı açılıyor. Suyun gücü milletle buluşuyor” notuyla paylaştı.

Yusufeli Barajı'nda büyük gün 22 Kasım: Ülke ekonomisine 4,1 milyar TL katkı sağlayacak

Türkiye'nin prestij projelerinden biri olan Yusufeli Barajı 9 yıllık serüvenin ardından tamamlanmak üzere. Barajı'nın temeli 26 Şubat 2013 yılında atılırken, 275 metreyle yüksekliğindeki baraj gövdesinin inşaatı ise 20 Haziran 2014 tarihinde başladı. Barajın gövdesinin beton döküm işlemi ise 10 Temmuz 2018 tarihinde start aldı. Gövde betonu çalışmaları ise 24.Haziran 2021 tarihinde sona erdi. 

Yusufeli Barajı'nda büyük gün 22 Kasım: Ülke ekonomisine 4,1 milyar TL katkı sağlayacak

Tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı gövde inşaatı 4 bin personel gece gündüz yoğun mesaisi yaptı. Dar vadi içinde engebeli arazi şartlarında gerçekleştirilen proje, ülkemizin prestij projeleri arasında yer alıyor. Yusufeli barajı tamamlandığında 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak.

Üretime geçtiğinde 558 megavat kurulu gücüyle yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreterek ekonomiye yılda 4,1 milyar lira katkı sağlayacak. Yusufeli Barajı, havzadaki diğer barajların enerji üretimini de yüzde 10 artıracak. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

Yusufeli Barajı'nda büyük gün 22 Kasım: Ülke ekonomisine 4,1 milyar TL katkı sağlayacak

Bakan Dönmez'den 'Karadeniz Gazı' açıklaması
MSB paylaştı: LHD ANADOLU'da bir ilk
Bakan Özer'den son dakika açıklamalar: Yüzde 98'e yükselttik!
Üsküdar'da İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı .
Yunanistan karıştı: Muhalefet Miçotakis hükümetini topa tuttu! Utanç verici...
Kripto para piyasasını sarsan çöküş: Bir gecede 16 milyar dolar kaybetti
Güney Kore ve Japonya açıkladı: Kuzey Kore kıtalararası balistik füze fırlattı
İstiklal bombacısının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Alçak saldırıdan saatler önce kamerada
Yunanistan'ın Türkiye hazımsızlığı! Libya krizi için suçladıkları isim yine Ankara hükümeti oldu
Bakan Soylu: Mersin’deki de, İstiklal Caddesi’ndeki saldırı da Münbiç’ten oldu
Biden yönetiminden Kaşıkçı davasında Prens Selman için dokunulmazlık talebi
Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyata 56 milyon TL ceza!
MİT, Norşin Afrin ve 4 teröristi öldürdü
Alman şirketler PKK’ya fon sağlıyor! İşte o firmalar...
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin 17 şüpheli tutuklandı
CHP'li belediyede kısır döngü! Sabah işe iade edip ertesi gün sürdüler
Sinan Burhan 'Ankaralıların şok olacağı bir bilgi' diyerek Mansur Yavaş'ın yalanını CHP'lilerin yüzüne vurdu!
Aslı Baykal'ın açıklamaları ne anlama geliyor? CHP'li Sevigen'den flaş sözler! 'Altılı masadan bir hayır gelmez'
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren 17 şüpheliye tutuklama talebi!
Yunan gazetesinin tuvalet kağıtlı karikatürü alay konusu oldu!
İstanbul dahil dokuz il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Dikkatli ve tedbirli olun

İstanbul dahil dokuz il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Dikkatli ve tedbirli olun

Benzine bir haftada ikinci indirim

Benzine bir haftada ikinci indirim

Türkiye'nin sır gibi saklanan iki füzesi: Menzili bin km'ye kadar çıkabilir

Türkiye'nin sır gibi saklanan iki füzesi: Menzili bin km'ye kadar çıkabilir

EYT'lilere büyük kolaylık: Artık e-devletten yapılabilecek!

EYT'lilere büyük kolaylık: Artık e-devletten yapılabilecek!

Başkan Erdoğan'dan Togg'un fiyatı için yeni açıklama! Özel kampanya yapılacak mı?

Başkan Erdoğan'dan Togg'un fiyatı için yeni açıklama! Özel kampanya yapılacak mı?

Yusufeli Barajı'nda büyük gün 22 Kasım: Ülke ekonomisine 4,1 milyar TL katkı sağlayacak

Yusufeli Barajı'nda büyük gün 22 Kasım: Ülke ekonomisine 4,1 milyar TL katkı sağlayacak