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EYT'lilere büyük kolaylık: Artık e-devletten yapılabilecek!

Aralık ayında Meclis'e geldikten sonra Ocak itibariyle hayatı geçmesi beklenen EYT'de vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayacak uygulama hayata geçti. Uzmanlar emeklilik başvurusunun e-devlet üzerinden de yapılabileceğine dikkat çekti.

Ekleme: 18.11.2022 - 12:42 Güncelleme: 18.11.2022 - 12:43 / Editör: Ozge Selin
EYT'lilere büyük kolaylık: Artık e-devletten yapılabilecek!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Meclis'e gelmesi için Aralık ayını işaret ettiği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasında zaman daralınca vatandaş soluğu Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) aldı. Uzmanlar ise böyle bir yoğunluğa gerek olmadığına dikkat çekerek, e-devleti işaret etti.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) büyük kolaylık sağlayacak yeni bir gelişme yaşandı. Milyonlarca vatandaşın mağduriyetine son verecek çalışmaya başvurmak için şartlar olabildiğince kolaylaştırılıyor. Bu kapsamda devlet dairelerinde beklemek yerine EYT'liler için e-devlet üzerinden başvuru işlemlerinin yapılması uygulamasına geçilecek.

e-Devlet ÜZERİNDEN EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Emeklilik başvurusu için e-devlete şifre ve TC kimlik numarası ile giriş yaptıktan sonra kurumlar sekmesine tıklanıyor. Kurumlar sekmesinde alfabetik sıraya göre dizili harflerden S harfine tıklanması, bu sekmede de Sosyal Güvenlik Kurumu'nu sekmesinin açılması gerekiyor. Bu sekmede Gelir Aylık Ödenek Talep Belgesi'nin verilmesi başlığına tıkladıktan ve açılan sayfada yeni başvuru sekmesine tıkladıktan sonra ilgili bölümleri SSK veya Bağ-Kur emeklilik durumuna göre doldurarak başvuru yapmak mümkün.

YENİ YILDA ÜCRET ARTACAK

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde borçlanma yapacaklar için uzmanlar uyarıda bulunuyor. Borçlanmalar asgari ücret tutarına göre belirlendiği için tutarlarda artış olacak.

Halihazırda doğum veya askerlik borçlanması yapacak vatandaşlar için geri sayım başladı. Örneğin askerlik borçlanması yapacak bir vatandaş, 1 Ocak 2023'ten önce ödeme yaparsa günlük 69 lira, toplamda 37 bin 963 lira ödeyecek. Bu kişi ödemesini 1 Ocak'tan sonra yaparsa bu rakam, asgari ücrete gelen zam oranında yükselecek.

EYT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

EYT'den yararlanarak emekli olabilmek için; 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydının bulunması,5 bin prim gün sayısının tamamlanmış olması gerekiyor. Bu süre erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresinin dolması gerekiyor.
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