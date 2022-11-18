Bilecik'te kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen bir iş yerine gerçekleştirdiği operasyonda, 2 bin 860 dolu makaron, kollu sigara sarma makinası, 36 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ile 58 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.Operasyonda yakalanan zanlı Ö.Ç'nin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.