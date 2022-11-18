Bilecik'te kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Bilecik'te düzenlenen kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen bir iş yerine gerçekleştirdiği operasyonda, 2 bin 860 dolu makaron, kollu sigara sarma makinası, 36 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ile 58 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan zanlı Ö.Ç'nin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.