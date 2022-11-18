Benzine bir haftada ikinci indirim

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın bir etkisi de akaryakıt sektöründe görülüyor.Döviz kuru ve brent petroldeki iniş çıkışlar da akaryakıt fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor. Yıl içerisinde defalarca gelen zam haberleri sonrası, benzinde sürücüleri sevindirecek bir haber geldi.Geçtiğimiz gün 77 kuruşluk indirimin uygulandığı benzine, 18 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere, 75 kuruşluk bir indirim daha geliyor.Böylelikle 60 litrelik deposu bulunan araca alınacak benzinde ödenecek rakam bin 315 lirayken, bu rakam yarın itibarıyla bin 270 liraya kadar inecek.Buna göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.79 liradan, benzinin litresi ise ortalama 21,93 satılıyor.