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Ali Erbaş: Camisi olmayan mahalle kalmamalı

Ümraniye’de cami açılışına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Camisi olmayan mahalle kalmamalı” dedi. Erbaş, gençlerin de camiye alıştırılması gerektiğini dile getirdi.

Ekleme: 18.11.2022 - 15:36 Güncelleme: 18.11.2022 - 15:38 / Editör: Ozge Selin
Ali Erbaş: Camisi olmayan mahalle kalmamalı
İstanbul'un Ümraniye ilçesi Altınşehir Mahallesi'ndeki Hacı Reşit Kakı Camii, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla açıldı.

Açılış, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başladı.

Daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir konuşma yaptı.

“Camisi olmayan mahalle kalmamalı”
Erbaş, “Cami medeniyetimizin en önemli unsurudur. İslam şehirlerinin medeni olmasının yolu camilerden geçiyor. Bir şehrin aydınlanmış bir şehir olabilmesi için orada cami olması lazım. Üç insanın amel defteri kapanmaz birisi cami, okul, kuran kursu yaptıran, ikincisi hayırlı evlat yetiştiren anne, babalar üçüncüsü ise ilminden istifade edilen alimler. Şehirlerimiz camilerle süslenmeli, camisi olmayan mahalle kalmamalı.” dedi.

“İstanbul'un süsü minareleri, kubbeleridir”
“İstanbul'un süsü minareleri, kubbeleridir” diyen Erbaş, şöyle devam etti:

“Minareleri, kubbeleri görünmez hale getirin İstanbul'u atın bir kenara, hiçbir şeye yaramaz. Minaresiz, camisiz şehir ruhsuz bir şehirdir. İstanbul'un üzerinden uçakla geçerken eğer cam kenarında oturuyorsak İstanbul'un ruhunu minareleri, kubbeleri görüyoruz. Cenabı hak bizi camilerden mahrum bırakmasın. Camilerin içini de inşa etmeyi nasip eylesin.”

“Camilerimizi gençlerimizle süslemeyiz”
Gençlerin camiye alıştırılması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Erbaş, “Mahallemizin gençleri çocukları burada olacak hocalarımız onları bekliyor. Camilerimizi gençlerimizle çocuklarımızla süslemeyiz. Ellerinden tutup onları camiye getirmeliyiz. Eğer okuldaysalar bu doğru değil ezan okunduğu zaman gençlerimiz gitsin. Cuma günleri 2 saat kadar izinleri var. O yaşlarda alışsınlar. Hocalarımız bütün camilerde namaz öncesi ve sonrası Kur'an, tefsir dersleri veriyor. Verilen emekler boşa gitmesin. Camilerimiz sadece ezan okunup namaz kılındıktan sonra kapısı kapanan yerler olmasın. İçini okul haline getirelim. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun, cumanız kabul olsun.” diye konuştu.

DHA'nın haberine göre program karşılıklı hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi.
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