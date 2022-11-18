Akıllı Bina Teknolojileri Fuarı 17-20 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da

Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı A-TECH 17-20 Kasım tarihleri arasında sektörden birçok insanı İstanbul'da buluşturuyor.Elektrik ve Bina Sistemlerindeki profesyonellerin bir araya geldiği organizasyonda, elektrik sektörünün önde gelen firmalarından NE-AD Elektrik'in standı da yoğun ilgi gördü.Bu sene beşincisi düzenlenen, sektörünün dünya genelinde tanınan ve lider firmalarının katılım gösterdiği A-TECH Fuarı'nda yer alan NE-AD standı çok sayıda ziyaretçiyle dolup taştı.Fuarda ürün portföyünü, yeniliklerini ve projelerini tanıtan NE-AD Elektrik, hem özel sektör hem de kamu kurumlarının temsilcileriyle bilgi alışverşinde bulunarak iş bağlantıları gerçekleştirdi.