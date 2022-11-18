Akıllı Bina Teknolojileri Fuarı 17-20 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da
Geleceğin evlerinde kullanılan teknolojilerin görücüye çıktığı, Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı A-TECH, 17-20 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek.
Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı A-TECH 17-20 Kasım tarihleri arasında sektörden birçok insanı İstanbul'da buluşturuyor.
Elektrik ve Bina Sistemlerindeki profesyonellerin bir araya geldiği organizasyonda, elektrik sektörünün önde gelen firmalarından NE-AD Elektrik'in standı da yoğun ilgi gördü.
Bu sene beşincisi düzenlenen, sektörünün dünya genelinde tanınan ve lider firmalarının katılım gösterdiği A-TECH Fuarı'nda yer alan NE-AD standı çok sayıda ziyaretçiyle dolup taştı.
Fuarda ürün portföyünü, yeniliklerini ve projelerini tanıtan NE-AD Elektrik, hem özel sektör hem de kamu kurumlarının temsilcileriyle bilgi alışverşinde bulunarak iş bağlantıları gerçekleştirdi.