Uşak'ta tekstil deposunda yangın! Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor

Uşak'ta bir tekstil deposunda yangın çıktı. Ekiplerin, yangına müdahalesi devam ediyor.Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil deposunda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kısa sürede büyüyen yangına ekiplerce müdahale ediliyor.