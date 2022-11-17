Taksim bombacısının ifadesi ortaya çıktı

İstiklal Caddesi'ndeki hain terör eylemini gerçekleştiren terörist emniyette verdiği ifadesinde, son 1 ay içerisinde 2 kere Türkiye’ye geldiğini Taksim'de keşif yaptığını itiraf etti.

Türkiye, 13 Kasım'da gerçekleşen terör saldırısıyla sarsıldı.



İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki en işlek bölge olan İstiklal Caddesi'nde, saat 16.20 sıralarında bomba eylemi düzenlendi.



Yaşanan patlamada 6 vatandaşımız hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralandı.



Terörist yakalandı

Olayla ilgili geniş çaplı başlatılan soruşturmada kadın terörist, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.



Saldırıyı gerçekleştiren hain teröristle ilgili ayrıntılar gelmeye devam ediyor.



49 şüpheli adliyeye sevk edildi

Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır'la birlikte olayda adı geçen 51 kişi de gözaltına alındı.



52 şüpheliden 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kalırken Albashır'ın de aralarında bulunduğu 49 kişi bu sabah adliyeye sevk edildi.



İfadesine ulaşıldı

Öte yandan Azez'de yakalanan Hüsam kod adlı teröristin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.



DHA'nın aktarımına göre; saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'ın emniyette verdiği ifadesinin detaylarına ulaşıldı.



"Örgüt beni içine çekmeye çalıştı görevler teklif etti"

Sevgili olduğu bir erkek vasıtasıyla örgütle tanıştığını belirten Albashır'ın, "YPG ile tanışmam 2017 yılında Münbiç'te oldu. YPG üyesi olduğunu öğrendiğim Ahmed A. isimli bir erkekle tanıştım. Ahmed A. ile sevgili oldum. Sonra Ahmed, Cerablus'a gitti arkasından da ben gittim. Burada örgüt beni içine çekmeye çalıştı, görevler teklif etti. Bir süre sonra Ahmed A.'nın izini kaybettim ama örgütle ilişkim kesilmedi. Onlar da beni bırakmadı." dediği öğrenildi.



"Türklerden nefret ettiğini söyledi"

Münbiç'teyken 'Hacı' kod adlı terörist tarafından önce Cerablus'a gitmek üzere görevlendirildiğini ancak bu görevi kabul etmediğini bunun üzerine Türkiye görevi verildiğini anlatan Albashır'ın, "Hacı 2022 Temmuz ayında bana Cerablus'a gitmem için görev verdi. Ben o görevi kabul etmedim. Sonra bölgenin zenginlerinden biri olan aynı zamanda YPG'nin sözde İstihbarat birimindem olduğunu öğrendiğim Hasan diye biri bana geldi ve Hacı seni yanına çağırıyor sana çok önemli bir görev verecek dedi. Ben de Hasan'la birlikte Hacı'nın yanına gittim. Hacı bana 'Madem Cerablus'a gitmiyorsun o zaman Bilal'le birlikte Türkiye'ye gideceksin' dedi. Ben de Türkiye'ye gelmeyi kabul ettim.



Hacı bize 400 lira para ve 2 tane telefon verdi. Giriş için bütün ayarlamaları yaptıklarını söyledi. Sonra İdlib'te Bilal'le buluştuk. Bilal'i ilk defa İdlib'te gördüm. 27 Temmuz'da Hatay'a geldim. Oradan da doblo tarzı bir araçla İstanbul'a geldim. Bilal bana Türklerden nefret ettiğini söyledi. Bilal'in telefonuna bir konum geldi. Araç şoförü diğerlerini indirdi beni ve Bilal'i de konumdaki adrese Ferhat Habeş isimli adamın evine götürdü." dedi.



"2 kere Taksim'e geldim keşif yapmak için"

Terörist Albashır, "O süreçte hiç gezmedim. Bilal de hiç dışarı çıkmadı. Son bir ay içerisinde 2 kere Taksim'e geldim keşif yapmak için. En son saldırıdan 11 gün önce gittim Taksim'e. Her seferinde Yasir isimli kişi götürdü beni. Pazar günü öğleden sonra Bilal, Yasir ve ben birlikte yola çıktık. Taksim'e geldik. Bilal bana kahverengi çantayla beyaz poşeti almamı söyledi. 'İşim var sen git ben geleceğim' dedi. Sonra ben aldım onları yürüdüm. Oturduğum yere geldim. 40 dakika orada oturdum. Sonra çantaları bırakıp abiye kıyafetlerin olduğu bir mağazaya gittim. Fakat tam o sırada Hacı bana fotoğraf ve video gönderdi. Videoyu izlediğimde benim bankta oturduğum anların fotoğraflarını gördüm. Korkuya kapıldım ve aynı banka geri döndüm. Sonra Hacı beni aradı, 'Çantaları bırak ve oradan uzaklaş' dedi. Ben kalkıp uzaklaşmaya başladım sonra da patlama meydana geldi." ifadelerini kullandığı belirtildi.



"Telefonumu kırdı"

Saldırıdan sonra da Esenler'de kaldığı adrese geri döndüğünü bu sırada onu almaya Ahmet Jarkas'ın geldiğini söyleyen Albashır'ın "Sonra ben Esenler'deki eve gittim. Ahmet geldi beni aldı. Orada benim telefonumu kırdı ve Küçükçekmece'ye götürdü. Biz burada olduğumuz süre boyunca çanta hep Bilal'in yanındaydı." dediği kaydedildi.



Atölye sahibinin terör bağlantısı ortaya çıktı

Öte yandan Ahlam Albashır ile karı-koca rolü yaptığı Bilal Hassan'ın kaldığı Esenler'deki atölyenin sahibi Ferhat Habeş'in de terörle bağlantısı olduğu, sosyal medya hesabından terör propagandası yaptığı ve Kobani'den aldığı talimatla Albahsır ve Bilal Hassan'ı evinde misafir ettiği öğrenildi.