Sivas’ta, 1 kilo 543 gram esrar ele geçirildi

Sivas'ta, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor...Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde satışının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.Kentte tespit edilen bir adreste ve şahıslar üzerinde aramalar gerçekleştirildi.Yapılan aramada 1 kilo 543 gram esrar, 72 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 1,81 gram metamfetamin maddesi ve 35 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.Olaya ilişkin yakalanan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.