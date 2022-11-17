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Sakarya'da kaçakçılık operasyonu: 39 gözaltı

Tütün kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonlarda 90 kilogram gümrük kaçağı tütün ve nargile tütünü ile 15 bin litre kaçak akaryakıt ürünü ele geçirilirken 39 şüpheli yakalandı.

Ekleme: 17.11.2022 - 17:01 Güncelleme: 17.11.2022 - 17:05 / Editör: Ozge Selin
Sakarya'da kaçakçılık operasyonu: 39 gözaltıSakarya'da 10 gün içerisinde kaçakçılara yönelik farklı zamanlarda operasyonlar gerçekleşti.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince 10 gün içerisinde yapılan operasyonlarda, 39 şüpheli yakalandı.

Bunun yanı sıra yapılan operasyonlarda 90 kilogram gümrük kaçağı tütün ve nargile tütünü ile 15 bin litre kaçak akaryakıt ürünü ele geçirildi.

Bir ticari taksiden çıkan tabancalar ise dikkatlerden kaçmadı.

Cephanelik gibi operasyon

Şüphelilerin araç ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise; 286 bin adet makaron, 15 bin litre kaçak akaryakıt ürünü, 393 paket sigara sarma kağıdı, 150 adet kaçak bandrol, 90 kilogram gümrük kaçağı tütün ve nargile tütünü, 35 adet puro, 26 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 10 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 6 adet hard disk ve IMEI klonlayan box cihazı, 4 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 3 bin 400 adet farklı çaplarda tabanca fişeği, 47 adet tabanca parçası, 34 adet ruhsatsız av tüfeği, 27 kilogram havai fişek, 10 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 7 adet sahte altın, kopya amaçlı elektronik düzenek ele geçirildi.

Sakarya'da kaçakçılık operasyonu: 39 gözaltı
Sakarya'da kaçakçılık operasyonu: 39 gözaltı

Sakarya'da kaçakçılık operasyonu: 39 gözaltı
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