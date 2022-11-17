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Kadıköy'de metrobüs kaza yaptı

Kadıköy’de sürücüsünün kontrolünden çıkan metrobüs, yolun karşısındaki duvara çarptı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Kadıköy'de metrobüs kaza yaptı
Ekleme: 17.11.2022 - 13:40 Güncelleme: 17.11.2022 - 14:32 / Editör: Ozge Selin
Kadıköy'de metrobüs kaza yaptı
Kadıköy Söğütlüçeşme metrobüs son durağında kontrolden çıkan bir metrobüs Kadıköy Belediyesi binasının duvarına çarptı.


Kadıköy'de metrobüs kaza yaptı

Ekipler olay yerinde önlem aldı. Son duraktan çıkan metrobüsün dönüş almak isterken kontrolden çıktığı ve Kadıköy Belediyesi'nin bahçe duvarına çarptığı belirtildi. Kazada metrobüs şoförü ile yoldan geçmekte olan 1 kişi olmak üzere 2 kişi yaralandı.

2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis, caddede önlem alırken trafik kontrollü bir şekilde verilmeye başlandı. Belediye ekipleri de metrobüsü bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ederken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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