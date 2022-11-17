Kadıköy'de metrobüs kaza yaptı

Kadıköy Söğütlüçeşme metrobüs son durağında kontrolden çıkan bir metrobüs Kadıköy Belediyesi binasının duvarına çarptı.Ekipler olay yerinde önlem aldı. Son duraktan çıkan metrobüsün dönüş almak isterken kontrolden çıktığı ve Kadıköy Belediyesi'nin bahçe duvarına çarptığı belirtildi. Kazada metrobüs şoförü ile yoldan geçmekte olan 1 kişi olmak üzere 2 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.Polis, caddede önlem alırken trafik kontrollü bir şekilde verilmeye başlandı. Belediye ekipleri de metrobüsü bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ederken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.