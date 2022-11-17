  • USD: 18,60 - 18,63
  • EURO: 19,28 - 19,32
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 37 organizatör ve 1.353 göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 37 organizatörün gözaltına alındığını, 1.353 düzensiz göçmen yakalandığını duyurdu.

Ekleme: 17.11.2022 - 13:05 Güncelleme: 17.11.2022 - 13:06 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 37 organizatör ve 1.353 göçmen yakalandı
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimlerinin katılımıyla, düzensiz göç ile mücadeleye yönelik Türkiye genelinde 'Huzur-2022/11' uygulaması yapıldı.

9 bin 449 ekip, 33 bin 401 personelin katılımıyla, 7 bin 403 noktada gerçekleştirilen uygulamada; 5 bin 670 metruk bina, 10 bin 205 umuma açık yer, 499 terminal ve 3 bin 345 diğer yerler olmak üzere toplam 19 bin 719 yer kontrol edildi.

37 organizatör gözaltına alındı
4'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 37 organizatör gözaltına alındı, 1.353 düzensiz göçmen yakalandı.

45'i yabancı uyruklu, 8'i terör örgütü üyesi veya iltisaklısı olmak üzere toplam 784 aranan kişi tespit edildi.

779'ü yabancı uyruklu ve 94'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 873 kişiye idari yaptırım uygulandı.

8 kamyon ve 2 bot tespit edildi
Uygulamada; 8 kamyon-kamyonet ve 2 botun düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edildi.

Ayrıca 11 ruhsatsız av tüfeği, 13 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 496 mermi ile çeşitli miktarda uyuşturucu da uygulama sırasında ele geçirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüştü
Ankara Kızılay'da bomba paniği!
Yunan Bakan Dendias'tan Libya'da diplomatik skandal: Trablus yönetiminden çok sert tepki
Taksim bombacısının ifadesi ortaya çıktı
AK Partili Osman Nuri Kabaktepe’den altılı masaya zor sorular
CHP'li vekillerin mahkeme baskını: Fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi
Merkez Bankası döviz rezervleri yılın zirvesine yükseldi
ABD’li senatörden küstah sözler! Türkiye’ye böyle saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeler başıboş sokak hayvanlarını toplamalı
Kadıköy'de metrobüs kaza yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İyi Parti'ye çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Kaya'nın ailesine çağrı: Nakli kubur teklifimiz hala masadadır
Başkan Erdoğan'dan G20 Zirvesi dönüşü önemli açıklamalar!
Beyoğlu saldırganı ifadesinde terör örgütü PKK/PYD'ye nasıl katıldığını anlattı
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Sözde sabotaj sorumlusu etkisiz
Tuzla Belediye Başkanı Şadı Yazıcı: İmamoğlu döneminin kıyası Sözen dönemidir
Başkan Erdoğan duyurdu! Tahıl Koridoru Anlaşması uzatıldı
Afrika ülkelerinin Türkiye'nin silahlarına ilgisi konuşuluyor
MHP’den kanun teklifi: Türk Tabipleri Birliği’nden ‘Türk’ ibaresi kaldırılsın
İYİ Partili Ahmet Kamil Erozan bombalı saldırıyı gerçekleştiren Alham Albashır'a terörist diyemedi
İstanbul dahil 39 kente sarı kodlu uyarı: Öğleden sonra kuvvetli vuracak

İstanbul dahil 39 kente sarı kodlu uyarı: Öğleden sonra kuvvetli vuracak

​Sosyal konut projesinde yeni kuralar 11 ilde çekilmeye başlıyor

​Sosyal konut projesinde yeni kuralar 11 ilde çekilmeye başlıyor

Gümüşhane'de büyük keşif: Anadolu'da ilk kez ortaya çıktı

Gümüşhane'de büyük keşif: Anadolu'da ilk kez ortaya çıktı

WhatsApp sohbetlerine anket özelliği geldi

WhatsApp sohbetlerine anket özelliği geldi

Başkan Erdoğan'dan Togg'un fiyatı için yeni açıklama! Özel kampanya yapılacak mı?

Başkan Erdoğan'dan Togg'un fiyatı için yeni açıklama! Özel kampanya yapılacak mı?

Savaşın ne zaman biteceğini duyurdu: Dünyanın beklediği açıklama geldi

Savaşın ne zaman biteceğini duyurdu: Dünyanın beklediği açıklama geldi