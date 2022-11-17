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Fatih'te korkutan patlama! Çıkan yangında beş kişi yaralandı!

İstanbul Fatih'te doğal gaz kutusundaki patlamanın ardından bir binada yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre beş kişi yaralandı.

Ekleme: 17.11.2022 - 00:26 Güncelleme: 17.11.2022 - 00:34 / Editör: Ozge Selin
Fatih'te korkutan patlama! Çıkan yangında beş kişi yaralandı!Alınan bilgiye göre, Seyyid Ömer Mahallesi Evliya Ata Sokak'taki bir binanın önünde bulunan doğal gaz kutsunda patlama oldu.

Patlama sonrası çıkan yangın binaya sıçradı. Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Fatih'te korkutan patlama! Çıkan yangında beş kişi yaralandı!

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fatih'te korkutan patlama! Çıkan yangında beş kişi yaralandı!

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Fatih'te korkutan patlama! Çıkan yangında beş kişi yaralandı!


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